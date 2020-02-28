Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? Sorusu son günlerde İran'da yaşayanan virüs vakalarından dolayı çok merak edilmeye başladı. Komşumuz İran'da koronavirüsüne yakalanan 19 kişinin hayatını kaybetmesi ülkemizde de tedirginlik yaşattı. Van, Zonguldak, Kastamonu ve Gebze'de koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan vatandaşlar için de özel önlemler alındı. Konuyla ilgili ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. İşte son gelişmeler...

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Tahran-İstanbul seferini yapan uçak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki 17 yolcu şüpheli olarak değerlendiriliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TK 8VÇ sefer sayılı 132 yolcusu bulunan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 10.29'da indi.

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı son dakika açıklamasında "Çin'de enfeksiyonun kaynağı Wuhan kentiydi, İran da ise Kum ve Meşet olduğunu biliyoruz. Biz bu süreçte Türkiye'ye getirilmemesi, gelmemeleri, özel bir yaklaşımla Wuhan'dan getirme gibi bir yaklaşımımız oldu. İranlı hiç kimseyi almadık. Özellikle uçakta Çin'den Wuhan dışından gelebilecekler için 14 günlük gözlem uyguluyoruz" dedi.

TAHRAN UÇAĞI: Bu süreci özellikle vatandaşımıza her gün bilgi vererek şeffaf şekilde yürütme gayretinde olduk. Uçağın gelişi planlanmıştı, normalde İstanbul seferiydi. Çin'de enfeksiyonun kaynağı Wuhan kentiydi, İran da ise Kum ve Meşet olduğunu biliyoruz. Biz bu süreçte Türkiye'ye getirilmemesi, gelmemeleri, özel bir yaklaşımla Wuhan'dan getirme gibi bir yaklaşımımız oldu. İranlı hiç kimseyi almadık. Özellikle uçakta Çin'den Wuhan dışından gelebilecekler için 14 günlük gözlem uyguluyoruz. Burada da 14 günlük gözlem altına aldık. Kum ve Meşet'ten gelenleri almamaya ya da karantinaya alma işlemimiz oldu. Cuma gününden bu yana Kum ve Meşet geçmişi olanları karantinaya aldık. 28 kişiyi hastalık bulgusu olduğu için geri çevirdik.

4 kişinin öksürüğü olması ama ateşi olmaması nedeniyle karantinaya almaya karar verdik. Rotası İstanbul olan uçağı endişemizden dolayı, riski minimalize etmek için uçağı Ankara'ya çevirdik. İstanbul'da da hazırlıklarımız tamam. Ancak sayının 140 kişi olması ve personelimizin deneyimi dolayısıyla Ankara'yı uygun gördük.

KORONAVİRÜSÜN YAYILMASI: Çin Wuhan merkezli salgının yayıldığı, Çin dışında 33 ülkede görüldü. Artış hızı düştü, 2 bin 765 ölüm var şu an anlık. 81 bin enfekte vakamız var. Şu dönemde her geçen gün artış içinde. Dün itibariyle Brezilya ve İsviçre de ilave oldu. Türkiye'de Koronavirüs salgınına rastlanmadı. Bu olmayacağı anlamına da gelmez. Giderek dünyaya yayılan, sınır komşumuz İran'da ciddi salgının başlamış olması. Kontrollü olmamız lazım. Yeni kaynaklar oluşuyor. Biz bu ülkelerden ülkeye girişi önlemek için çaba sarf ediyoruz. Her noktada hazır olduğumuzu söyledik. 81 ilde referans hastaneleri oluşturduk. Hazırlıklıyız. Önemli olan ülkeye girişi ne kadar geciktirilebilirse, bizim için daha başarılı olur.

ALINAN TEDBİRLER: DSÖ acil durum ilan etmeden 2 hafta önce tedbirlerimizi almaya başladık. Biz bilim kurulu oluşturduk. Bunu oluştururken, ülkenin birikimini kullandık. Bu bilim kurulu, hızla bir hafta sonu kapanarak, dünyada daha yayınlanmamış olan sağlık çalışanlarının hastalara yaklaşımını standart hale getiren rehber yayınladı. Hastaya nasıl yaklaşacağımız, hangi hastanelerin referans hastane olacağı, hangi hastaların şüpheli olacağı konusunda çalışmalara başladık. DSÖ ve bilim kurulunun önerdikleri dışında biz farklı bir şey yapmadığımız gibi ötesini yapıyoruz. Termal kamera ile ateşi ölçmek. Wuhan'dan uçuşlar durduruldu. Diğer ülkelerden gelenleri 14 gün gözetim altına alıyoruz. Bundan sonraki süreçte İran'la benzer durum yaşıyor olacağız.

İRAN İLE DURUM: İran'la ilgili geçişleri kapattık. Cuma gününden itibaren sınırlardan ve havayolundan gelenlerin Kum ve Meşet geçmişi varsa gözleme ve karantinaya almaya başladık. Türk vatandaşı olmayan herkesi sağlık kontrolünden geçirdik ve bazılarını sınırlarımızdan almadık. Bizim sınırdan içeri girişleri önlememiz gerekiyor. Enfeksiyon görülürse izolasyonu çok hızlı yapıp, kontrol altına alma hedefimiz var.

UÇAKTAKİ YOLCULARIN DURUMU: Bu süreçte hiçbir şekilde uçak seferlerinin yapılmasının doğru olmadığını düşündük. Gelmek isteyen varsa özel bir yaklaşımla getirilir. Dünyanın neresinde olursa onları yalnız bırakmayız. Dünkü uçak bir hassasiyet sonucu. Hiçbir yolcumuzun sonuçlarının pozitif olmadığını söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte belli bir aralıklarla tekrarı olacak. Klinik takipleri olacak. Her biri ayrı bir odada tek kullanımlık malzemelerle temas sağlanacak.

ALINACAK ÖNLEMLER: Vatandaşlarımızın tedirgin olmaları gerekmiyor. Bu enfeksiyon grip gibi bulaşıyor. Kişisel temizlik önem taşıyor. Mümkün mertebe 1 metreden yakın olmayın. Gripli olanların maske kullanmalı, herkesin maske kullanmasına gerek yok. Kalabalık ortamlara da mümkün oldukça girmeyin. İstirahat ve beslenme şu dönemde önemli. Panik havası olmaması, Türkiye'de Koronavirüsün olmadığını, soğuk algınlığında da yapılması gerekenler yapıldığında hastalığı da azaltıyorsunuz.

DÜNYA SAĞLIK ÖRÜGÜTÜ'NDEN AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),remdesivir isimli ilacın yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yakalanan hastalarda işe yarayabileceği iddiasını doğruladı. DSÖ Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Aylward, "Şu an gerçek etkisi olabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var, o da remdesivir" dedi.

Çin’den yayılan Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı aşı çalışmaları devam ederken, ‘remdesivir’ isimli ilacın hastalanan kişilerde işe yaradığı iddiasına Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) de ‘onay’ geldi. DSÖ Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Aylward ‘remdesivir’in şu an için hastalarda olumlu etki eden tek ilaç olduğunu söyledi.

Aylward, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, “Şu an gerçek etkisi olabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var, o da remdesivir” dedi. DSÖ yetkilisinin bu açıklamasının ardından, remdesiviri üreten Amerikan ilaç firması Gilead Sciences’ın hisseleri yüzde 5 oranında yükseldi. Bununla birlikte, DSÖ yetkilileri remdesivir ile Koronavirüs'üne (Kovid-19) karşı insanlar üzerinde yapılan klinik testlerin devam ettiğini, kesin sonuçların birkaç hafta sonra çıkacağını ekledi.

Gilead Sciences ise CNN International’a yaptığı açıklamada Çinli sağlık yetkilileriyle iki ayrı çalışma yürüttüklerini doğruladı. Çalışmalardan birinin Koronavirüs nedeniyle durumu ağırlaşan, ikincisinin ise daha hafif durumdaki hastalarla yapıldığı belirtildi. Şirket, sonuçları nisan ayında almayı planladıklarını ekledi.

remdesivir isimli ilaç geçmişte Ebola virüsünün tedavisinde de kullanılmıştı. Gilead Sciences, ilacın Wuhan virüsüne benzer iki başka Koronavirüs'ü olan MERS ve SARS üzerinde bir miktar başarı elde ettiğini de açıklamıştı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hem Ticaret hem Sağlık Bakanımızla bu konuda ortak değerlendirme yaptık. Türkiye’den İran’a transit geçiş gidebilir ama Türkiye’ye dönüş olmaz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı. Koronavirüsüne ilişkin Tahran-İstanbul seferini yapan uçağın Ankara’ya indiğine ilişkin soruya” Yolcuları karantinaya alıyorlar. Önceki yapılan işlem devam edecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de alınan önlemlerle ilgili bir soruya Bakan Soylu, “İran’dan girişler yasak. Türk yolcular konusunda koymuş olduğumuz parantez vardı. Bu parantez çerçevesinde bir değerlendirme olmuş. İran’dan Türkiye’ye gelişler kısıtlı” diye cevap verdi.

Mal giriş çıkışına ilişkin soru üzerine ise Soylu, “Hem Ticaret hem Sağlık Bakanımızla bu konuda ortak değerlendirme yaptık. Türkiye’den İran’a transit geçiş gidebilir, ama Türkiye’ye dönüş olmaz. Eğer 15, 20 günlük, bir aylık İran öyküsü yoksa başka ülkeden geliyor, Türkiye’den geçiyor, İran’a gidiyor” değerlendirmesini yaptı.

Korona virüsüne ilişkin sosyal medyada çıkan haberlere yönelik soruya Bakan Soylu, “Dün Van’daydım. ‘İki Hasta bekleniyor üç hasta bekleniyor’ bunların hepsi yalan, dayanaksız. Böyle bir şey olduğunda vatandaşımızla paylaşmak zorundayız. Böyle bir şey söz konusu değil. Sağlık Bakanımız defalarca açıklama yaptı. Hükümet olarak da, bizlerde bu konunun bütün gelişimini kamuoyuyla paylaşmak durumundayız” karşılığını verdi.