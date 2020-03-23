Corona virüs haritasında son durum

Coronavirüs haritasında son durum ne? Dünyada toplam kaç tane corona virüs vakası var? Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklmasına göre, Türkiye'de test sonucu pozitif çıkan 1236 hasta var. Corona virüs nedeniyle 30 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Corona virüs haritası ile dünyadaki ve Türkiye'deki coronavirüs son durumu şöyle...

CORONA VİRÜS HARİTASI (CORONAVIRUS MAP LIVE) 23 MART

Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.

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CORONA VİRÜS NENDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 15 BİNE DAYANDI

Corona virüsü haritasına göre, 23 mart sabahı itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı neredeyse 340 bin. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 bin 706. Corona virüs salgını dünya genelinde 167 ülkede görülüyor.

CORONA VİRÜS VAKALARI İTALYA'DA YAKLAŞIK 60 BİN, ABD'DE 35 BİN

Corona virüsün en çok görüldüğü ülke 81 bin vaka ile Çin. Çin'de yeni vaka bildirimi sayısında son günlerde düşüş görülürken, Avrupa ve ABD'de hastalık oldukça hızlı yaylıyor. Çin'i, 59 bin vaka ile İtalya takip ediyor. İtalya hayataını kaybeden 5 bin 476 kişi ile, ölüm oranı olarak en çok kayıp veren ülke durumunda. SAlgının ortaya çıktığı Çin'de şimdiye kadar 3 bin 274 kişi hayatını kaybetti.

Listede İspanya'da yeni vakalarla birlikte 28 bin 768 hastaya ulaştı. Almanya ve İran'da en çok vakası bulunan ülkeler arasında yer alıyor.

İNGİLTERE'DE 18 YAŞINDAKİ GENÇ KORONAVİRÜSTEN HAYATINIKAYBETTİ!

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 artarak 281 oldu. Hayatını kaybedenlerin yaşlarının 18 ila 102 arasında olduğu belirtildi. Vaka sayısı da 635 artarak 5 bin 683'e yükseldi.İngiltere Başbakanı Johnson, "Birbirinizden 2 metre uzakta olmalı ve sosyal mesafelendirme kurallarına uymalısınız. Bunu ciddiye alın ve uygulayın. Çünkü hayati öneme sahip." dedi.

ÇİN'DEN ALINAN İLK PARTİ HIZLI TANI KİTLERİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan Türkiye'de de gün geçtikçe etkisini artıran koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla Çin'den temin edilen 15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitleri Türkiye'ye ulaştı.

Çin'in Şanghay kentinden alınan hızlı tanı kitlerini taşıyan Turkish Cargo'ya ait geniş gövdeli kargo uçağı sabaha karşı 04:00 sıralarından Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Burada resmi plakalı minibüsle gelen görevliler tarafından alınan kitler, aynı minibüse konularak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çin'den temin edilen toplamda 2 milyon adet hızlı tanı kitinin ilk partisi Türkiye'ye getirilirken kalan kısımlarının ise parça parça getirileceği öğrenildi.