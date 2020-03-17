Corona virüsü canlı haritasında son durum ne? Dünyada toplam kaç tane corona virüs vakası var? Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Türkiye'de test sonucu pozitif çıkan 47 hasta var. Corona virüs haritası ve son durum haberimizde.

CORONA VİRÜS HARİTASI (CORONAVIRUS MAP LIVE) 17 MART 2020 SALI

Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.

CORONA VİRÜS NENDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 8 BİNE DAYANDI!

Corona virüsü haritasına göre, 17 mart akşamı itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı neredeyse 196 bin. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 bin 865.

CORONA VİRÜS VAKA SAYISINDA ALMANYA KORE'Yİ GEÇTİ

Corona virüsün en çok görüldüğü ülke 81 bin vaka ile Çin. Çin'de yeni vaka bildirimi sayısında son günlerde düşüş görülürken, Avrupa'da hastalık oldukça hızlı yaylıyor. Çin'i 31 bin 500 vaka ile İtalya takip ediyor. İran, İspanya, Almanya ve Kore de sırayla Corona virüsün en çok görüldüğü ülkeler. Bugüne kadar Almanya, Kore'nin altında yer alırken bugün Kore'yi geçerek 5. sıraya yerleşti.

CORONA VİRÜS NEDENİYLE OHAL VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İDDİALARINA YALANLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, corona virüs tedbirleri ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Altun, "OHAL ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, seyahat kısıtlaması getirileceği söylentileri gerçeği yansıtmıyor" dedi. Altun, koronavirüs ile mücadelenin son derece şeffaf, kararlı ve akılcı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

İTALYA'DAKİ GENÇLERDEN TÜRKİYE'YE KORONAVİRÜS MESAJI!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Çin'in ardından en çok İtalya'da etkili oldu. İtalya'nın çeşitli kentlerinde yaşayan Türk gençler, karantina uygulamaları kapsamında evlerinden çıkamıyor. Sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan gençler, internetten organize olarak koranavirüse karşı alınması gereken tedbirleri anlatan bir video çekti.

Aralarında mesleğini Milano'da sürdüren Zonguldaklı Beyza Çakır'ın da bulunduğu Türk gençler, ailelerine iyi oldukları mesajını verdikten sonra virüs hakkında uyarılarda bulundu.