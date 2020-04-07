Corona Türkiye tablosu il ile nasıl? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Corona Türkiye illere göre vaka sayısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından paylaşıldı. 7 Nisan Corona Türkiye tablosu haberimizde.

CORONA VİRÜS TABLOSU 7 NİSAN

7 Nisan güncel corona virüs vaka sayısı ve vefat rakamlarını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam gerçekleştirdiği basın toplantısında açıkladı. "Şifa bulan hastalarımızın sayısı artıyor. Test sayısı ve pozitif vakalara bağlı taramalar arttıkça tanı sayısında da artış oluyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım." diyen Bakan Koca'nın açıkladığı günlük veriler şöyle:

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725 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 34 BİN 109

Bakan Koca'nın paylaştığı son koronavirüs tablosuna göre, bugün yapılan 20 bin 23 testten 3 bin 892'si pozitif çıktı, 76 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 34 bin 109 oldu. Toplamda 725 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 474, entübe edilmiş hasta sayısı 987 oldu. Bin 582 hasta da iyileşti.

CORONA TÜRKİYE İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

Bakan Koca'nın 3 Nisan'da açıkladığı son rakamlara göre, İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var. 56 ilde hayatını kaybeden vakalar var. En yüksek vefat sayısı 210 ile İstanbul.

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