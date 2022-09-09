Çorlu'daki tren kazasında 9 kişiye daha dava!

Tekirdağ'da, 8 Temmuz 2018 tarihinde, Uzunköprü- Halkalı seferini yapan 12073 sefer numaralı tren, Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınındaki demir yoluna ait menfezin üzerinden geçtiği sırada, vagonların raydan çıkması neticesinde kaza meydana gelmiş, 25 kişi hayatını kaybetmiş ve 317 kişi de yaralanmıştı.
SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ
AA'da yer alan habere ve alınan bilgiye göre Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan bilirkişi raporları, değerlendirme neticesinde soruşmanın genişletilmesine karar verildi.
9 KİŞİ İÇİN KAMU DAVASI AÇILDI
Bu kapsamda "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan olay tarihinde TCDD 1. Bölge Müdürü olarak görev yapan N.A, Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı L.M, Bakım Servis Müdürü M.K, Üst Yapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı L.K, Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı N.A, Yol kontrolörü B.O, mühendisler T.B.Ö, D.P, ve K.B. hakkında Çorlu Ağır Ceza Mahkemesine taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak suçlarından dolayı kamu davası açıldı.
ÖNEMLİ TESPİTLER YER ALDI
Başsavcılık yeniden aldırılan bilirkişi raporunun dava dosyasında yer alması sağlandı. Raporda "hava durumunun takip edilmemesi, demir yolu hattının özel muayene edilmediği, menfez bakımının yapılmadığı" tespitlerine yer verildi.
YARGILAMALAR DEVAM EDİYOR
Dava kapsamında "kazanın meydana gelmesinde kusurlu" bulunduğu gerekçesiyle sanıklar Halkalı 14. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Halkalı 14. Demiryolu Bakım Müdürlüğü Çerkezköy 143. Yol Bakım Şefliğinde Yol Bakım Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Halkalı 14. demiryolu Bakım Müdürlüğü Çerkezköy 143. Yol Bakım Onarım Şefliğinde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk’un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan yargılanmaları devam ediyor.
İddianamede zanlılar için 2 ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.
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