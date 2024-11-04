Çorbacıda sandalyeyle öldürüldü!
Olay, Uşak'ta meydana geldi. Uşak'taki çorbacıda çıkan kavgada kan aktı. Kafasına sandalyeyle defalarca vurulan yerde baygın halde yatarken bile tekmelenen kişi kurtarılamadı. Kaldırımdaki korkunç cinayet kameraya da yansıdı.
Giriş: 04.11.2024 - 21:14 Güncelleme: 04.11.2024 - 21:14
Olay, Uşak'ta meydana geldi.
Uşak'taki çorbacıda çıkan kavgada kan aktı.
Kafasına sandalyeyle defalarca vurulan yerde baygın halde yatarken bile tekmelenen kişi kurtarılamadı.
Kaldırımdaki korkunç cinayet kameraya da yansıdı.
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