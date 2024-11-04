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        Haberler Gündem Çorbacıda sandalyeyle öldürüldü! - Güncel haberler

        Çorbacıda sandalyeyle öldürüldü!

        Olay, Uşak'ta meydana geldi. Uşak'taki çorbacıda çıkan kavgada kan aktı. Kafasına sandalyeyle defalarca vurulan yerde baygın halde yatarken bile tekmelenen kişi kurtarılamadı. Kaldırımdaki korkunç cinayet kameraya da yansıdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 21:14 Güncelleme: 04.11.2024 - 21:14
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        Çorbacıda sandalyeyle öldürüldü!
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        Olay, Uşak'ta meydana geldi.

        Uşak'taki çorbacıda çıkan kavgada kan aktı.

        Kafasına sandalyeyle defalarca vurulan yerde baygın halde yatarken bile tekmelenen kişi kurtarılamadı.

        Kaldırımdaki korkunç cinayet kameraya da yansıdı.

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