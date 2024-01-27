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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Çöpsüz Dünya' çocuk oyunu Müze Gazhane'de

        'Çöpsüz Dünya' çocuk oyunu Müze Gazhane'de

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sahnelediği çocuk oyunu 'Çöpsüz Dünya' 28 Ocak Pazar günü saat 12.00'de Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde ilk kez seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 10:21 Güncelleme: 27.01.2024 - 10:21
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        'Çöpsüz Dünya' çocuk oyunu Gazhane'de
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Arzu Yurtseven’in yazdığı, Nihat Alpteki’nin yönettiği 'Çöpsüz Dünya' adlı çocuk oyununu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 28 Ocak 2024 Pazar günü saat 12.00’de Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde ilk kez sahnelenecek.

        İklim değişikliği ve hava kirliliğinden dolayı bulutların renginin, rüzgârın yönünün değiştiği günlerden bir gün; umutlu, mutlu ve bilinçli bir uçurtma olan Uç Uç, kuyruğu koptuğu için bir çöplüğe düşer. Çöplükte, bez bir bebek olan Püsküllü ve atılmış bir koli olan Koli Koli ile tanışır. Çöplüğün kontrolünü elinde tutan Çöpten Kral ve yardımcısı Sinek ile kurulu düzenlerini değiştirmeye çalışan Uç Uç arasında bir mücadele başlar.

        'Çöpsüz Dünya' oyunu sevimli karakterler aracılığıyla tüketim kültürünün bilinçsizce yaygınlaştığı günümüzde 'geri dönüşüm, tamir, sıfır atık ve renklerle ayrılmış atık kutuları' gibi konuları ele alarak atıklardan arındırılmış bir dünya nasıl mümkün olabilir sorusuna cevaplar arıyor.

        Dramaturgisini Ergün Özdemir’in, müziğini ve efekt tasarımını Emrah Can Yaylı’nın, koreografisini Doğan Şirin’in, dekor tasarımını Zuhal Soy’un, kostüm tasarımını Eylül Gürcan’ın, ışık tasarımını Murat Özdemir’in, video tasarımını Enes Altuğ Avşar’ın yaptığı, fotoğraflarını Sadi Ayan’ın çektiği oyunda Eylül Soğukçay, Pınar Demiral, Engin Akpınar, Samet Silme, Mehmet Soner Dinç rol alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Müze Gazhane
        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #Çöpsüz Dünya
        #tiyatro
        #OYUN
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