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Çöpçüler Kralı oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı filmi konusu

Yönetmenliğini Zeki Ökten’in yaptığı, Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Gruda, İhsan Yüce, Erdal Özyağcılar gibi usta oyuncuların yer aldığı 1978 yapımı “Çöpçüler Kralı” Pazartesi akşamı Show TV’de!

03.08.2020 - 15:07 | Güncelleme: ABONE OL
Çöpçüler Kralı

Çöpçüler Kralı filmi, 15. Antalya Film Festivali'nde Umur Bugay En İyi Senaryo, Şener Şen ise En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini kazanmıştır. İşte Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu....

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aksiyonu hiç bitmeyen ve birbirinden tuhaf kişilerin yaşadığı matrak bir mahallede çöpçülük yapan Apti, mahallenin biricik kızı Hacer'e aşıktır. Temizlikçilik yapan Hacer ise bu aşka karşılık vermez.

Hacer kendisine aşık olan zabıta memuruyla evlenmeyi ister ancak erkek kardeşleri bu evliliğe karşı çıkar. Yine de umudunu kaybetmeyen Apti, genç kızın gönlünü çalabilmek için her şeyi yapar. Ancak parasızlık nedeniyle Hacer'i elde etmesi imkansızdır. Ta ki tesadüf eseri bir gazinoya girene kadar. Apti türlü tesadüfler sonucunda bu talihini geri çevirecek, hayallerini gerçekleştirecektir.

ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI KİMLER?

  • Kemal Sunal - Apti Şakrak
  • Şener Şen - Zabıta Şakir
  • Ayşen Gruda - Hacer
  • İhsan Yüce - Hacer'in Babası
  • Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi
  • Türker Tekin - Kapıcı İsmail
  • İlyas Salman - Kapıcı Şemsi
  • Nejat Gürçen - Gazino Patronu
  • İhsan Bilsev - Patronun Adamı
  • Muadelet Tibet - Hanife Teyze
  • Salih Sarıkaya - Kahveci
  • Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi
  • Nermin Özses - Hacer'in Annesi
  • Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini
  • Selim Naşit - Bakkal

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