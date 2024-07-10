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        Haberler Bilgi Spor Copa America finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Copa America finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        ABD'de düzenlenen 48. Copa America yarı final maçında Arjantin, Kanada'yı 2-0 yenerek finale yükseldi. Öte yandan bu gece oynanacak Uruguay- Kolombiya maçının kazananı Arjantin'in rakibini belirleyecek. Peki, futbolseverler tarafından merakla beklenen Copa America finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 17:30 Güncelleme: 10.07.2024 - 17:30
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        • 1

          Copa America finali için geri sayım başladı. Arjantin, Kanada ile karşılaştı ve müsabakadan 2-0 galip ayrılarak adını finale yazdıran ilk takım oldu. Arjantin'in finale yükselmesiyle gözler Kolombiya- Uruguay mücadelesine çevrildi. 11 Temmuz Perşembe (bu gece) TSİ 03.00'te oynanacak Kolombiya- Uruguay maçı diğer finalisti belirleyecek. Peki, Copa America final karşılaşması ne zaman? İşte, finalin tarihi ve deayları...

        • 2

          COPA AMERİCA FİNALİ NE ZAMAN?

          Copa America finali 15 Temmuz Pazartesi TSİ 03.00'te oynanacak.

        • 3

          COPA AMERİCA FİNALİ HANGİ KANALDA?

          Arjantin'in Kolombiya-Uruguay maçının galibiyle oynayacağı final müsabakası dijital platform EXXEN ve TV 8.5'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          Turnuvayı düzenleyen CONMEBOL'un açıklamalarına göre Copa America finalleri tek maç üzerinden oynanacak.

          Normal sürede eşitlik sağlanması durumunda ise uzatmalar ve penaltılar oynanacak.

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