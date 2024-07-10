Copa America finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
ABD'de düzenlenen 48. Copa America yarı final maçında Arjantin, Kanada'yı 2-0 yenerek finale yükseldi. Öte yandan bu gece oynanacak Uruguay- Kolombiya maçının kazananı Arjantin'in rakibini belirleyecek. Peki, futbolseverler tarafından merakla beklenen Copa America finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
- 1
Copa America finali için geri sayım başladı. Arjantin, Kanada ile karşılaştı ve müsabakadan 2-0 galip ayrılarak adını finale yazdıran ilk takım oldu. Arjantin'in finale yükselmesiyle gözler Kolombiya- Uruguay mücadelesine çevrildi. 11 Temmuz Perşembe (bu gece) TSİ 03.00'te oynanacak Kolombiya- Uruguay maçı diğer finalisti belirleyecek. Peki, Copa America final karşılaşması ne zaman? İşte, finalin tarihi ve deayları...
- 2
COPA AMERİCA FİNALİ NE ZAMAN?
Copa America finali 15 Temmuz Pazartesi TSİ 03.00'te oynanacak.
- 3
COPA AMERİCA FİNALİ HANGİ KANALDA?
Arjantin'in Kolombiya-Uruguay maçının galibiyle oynayacağı final müsabakası dijital platform EXXEN ve TV 8.5'dan şifresiz olarak yayınlanacak.
-
- 4
Turnuvayı düzenleyen CONMEBOL'un açıklamalarına göre Copa America finalleri tek maç üzerinden oynanacak.
Normal sürede eşitlik sağlanması durumunda ise uzatmalar ve penaltılar oynanacak.