Çöp şiş kırmızı etle yapılabildiği gibi tavuktan da yapılabiliyor. Biz bu akşam MasterChef Türkiye'de yapılacak olan tavuk çöp şiş tarifi vereceğiz. Peki, çöp şiş nasıl yapılır? İşte çöp şiş malzemeleri ve tavuk çöp şiş tarifi...
ÇÖP ŞİŞ MALZEMELERİ
- 500 gr. tavuk göğsü
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı toz biber
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 2 diş sarımsak
- 2 tatlı kaşığı tuz
- 2 adet domates
- 2 adet çarliston biber
ÇÖP ŞİŞ NASIL YAPILIR?
- Öncelikle 500 gr. tavuk göğsü etimizi alıyoruz ve küp küp doğramaya başlıyoruz.
- Doğradığımız tavuk göğsü etimizin üzerine iki diş sarımsağımızı alıp rendeliyoruz.
- Arkasından tavuk şiş tarifimize lezzet katacak olan iki çay kaşığı tuz ve bir yemek kaşığı kekik malzememizi de ilave ediyoruz.
- Bir tatlı kaşığı pul biber ilave edip yarım çay kaşığı da karabiber ilave ettikten sonra baharat ilavelerimizi tamamlamış oluyoruz.
- Son olarak ta bir yemek kaşığı zeytinyağımızı doğranmış tavuk ve diğer malzemelerimizin üzerine ilave ediyoruz ve doğranmış tavuklarımızla birlikte ilave ettiğimiz bütün malzemeleri birlikte karıştırıyoruz.
- Karıştırmış ve sosa bulamış olduğumuz doğranmış tavuklarımızı alıp doğrayıp hazırlamış olduğumuz iki adet domates ve iki adet çarliston biber ile birlikte sırayla şişlere dizmeye başlıyoruz.
- Şişlerimize sosladığımız tavuk domates ve biberden oluşan malzemelerimizi dizdikten sonra tavuk çöp şişleri ızgaraya yerleştiriyoruz ve pişirmeye başlıyoruz.
- Tavuk şişleri fırında da pişirebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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