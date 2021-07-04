Çöp kovasına sıkışan çocuk için seferberlik!

Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki Şerzan Kurt Parkı'nda meydana geldi. A.K., parkta oyun oynadığı sırada beton çöp kovasına girdi.

DHA'nın haberine göre, A.K.'nin çöp kutusunda sıkıştığını fark eden çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine parka gelen Batman Belediyesi itfaiye ekibi, A.K.'yi, 1 saat süren çalışmayla beton çöp kovasını kırarak sıkıştığı yerden çıkardı. A.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.