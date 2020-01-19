19 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Samsum'da çöp konteynerinden çıkan ceset soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Olay, 12 Ocak'ta İlkadım ilçe Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak'ta meydana geldi. DHA'nın haberine göre, çöp toplama kamyonuna boşaltılan konteynerdeki çöpler arasında, battaniyeye sarılı çöp poşetinde ceset olduğunu gören temizlik işçileri, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, cesedin kol ve bacaklarının kesildiği belirlendi. Kol ve bacaklar da bir üst sokaktaki çöp konteynerinde bulundu. Cesedin tüm parçaları, otopsi için morga götürüldü. Yapılan incelemelerde cesedin, Irak uyruklu Kareem Jabbar Salman Al Zabara, olduğu ortaya çıktı.
1'İ SURİYE, 11'İ IRAKLI 12 GÖZALTI
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Cinayet Bürosu ekiplerince kimlikleri belirlenen yabancı uyruklu 12 şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik talimat verdi. Bunun üzerine polis, 5'i kadın 1'i Suriye, 11'i Irak uyruklu toplam 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılardan biri emniyetten, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 8'i de savcılıktaki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.
EŞİ VE KARDEŞİYLE BİRLİKTE TUTUKLANDI
Irak uyruklu Rabah Hasan Sallama Sallama, eşi Shia Alawe Ahmed Ahmed ile kardeşi Salah Hasan Sallama Sallama ise nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Tutuklanan zanlılar, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
GASP EDİP, ÖLDÜRDÜKLERİ TESPİT EDİLDİ
Öte yandan cinayet büro ekiplerince yapılan inceleme ve şüphelilerin tercüman aracılığıyla verdikleri ifadelerden, Kareem Jabbar Salman Al Zabara'nın gasbedilip, öldürüldüğü tespit edildi.
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