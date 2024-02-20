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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çöp kamyonunun arkasından düşen işçi hayatını kaybetti

        Çöp kamyonunun arkasından düşen işçi hayatını kaybetti

        Tunceli'de 39 yaşındaki temizlik işçisi Zülfü Çelikdemir çöp kamyonunun arkasından dengesini yitirerek düşmüştü, genç işçi hayata gözlerini yumdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 22:01 Güncelleme: 20.02.2024 - 22:01
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        Çöp kamyonunun arkasından düşen işçi hayatını kaybetti
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        Tunceli'de, 12 Ocak’ta tutunduğu belediyeye ait çöp kamyonunun arkasından dengesini kaybedip, düşen ve beyin ölümü gerçekleşen temizlik işçisi Zülfü Çelikdemir (39), tedavi gördüğü Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

        Kaza, 12 Ocak’ta Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik işçisi Zülfü Çelikdemir, tutunduğu hareket halindeki belediyeye ait çöp kamyonunun arkasından dengesini kaybedip, yola düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Fotoğraf: DHA

        BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

        Çelikdemir, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Çelikdemir, yoğun bakımdaki tedaviye cevap vermeyince, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

        Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürerken, Tunceli Belediyesi de konu ile ilgili idari soruşturma başlattı. Çelikdemir, akşam saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çelikdemir’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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