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Güney Amerika Futbol Federasyonları Birliği olan CONMEBOL, Libertadores Kupası'na özel olarak Lionel Messi'yi onurlandırdı. CONMEBOL'un Paraguay'daki genel merkezinde yapılan organizasyonda 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'e övgüler yağdı. Tüm Arjantin Milli Takımının katıldığı gecede Lionel Messi'ye de sürprizler hazırlandı. Efsane futbolcuya, Conmebol tarafından yapılan heykeli takdim edildi.

Messi'nin heykeli Pele ve Maradona heykellerinin yanında olacak.

Törende konuşan Messi: "Futbolu seviyorum çünkü hayattaki en güzel şey bu. Ne kadar devam edeceğini bilmesem de kalan zamanımın tadını çıkaracağım." ifadelerini kullandı.

Conmebol Başkanı Alejandro Dominguez, "Güney Amerika ve dünya futbolu adına, bugün size dünya futbolunun liderliğini ve komutasını veriyoruz" sözleriyle Lionel Messi'ye "Futbolun Asası"nı takdim etti.

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