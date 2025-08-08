Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Çolpan İlhan mezarı başında anıldı - Magazin haberleri

        Çolpan İlhan mezarı başında anıldı

        2014'te kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu, ressam ve tiyatro eğitmeni Çolpan İlhan, doğum gününde mezarı başında anıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 12:49 Güncelleme: 08.08.2025 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mezarı başında anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; merhum oyuncu Çolpan İlhan, doğum gününde mezarı başında anıldı.

        Kerem Alışık, annesi Çolpan İlhan'ın kabrinin bulunduğu Zincirlikuyu Mezarlığı'na oğlu Sadri Alışık ile birlikte gitti.

        Kerem Alışık, oğlu Sadri Alışık ile birlikte duygusal anlar yaşadı.

        REKLAM

        ÇOLPAN İLHAN HAKKINDA

        Muharrem Bedrettin İlhan ile Perihan İlhan'ın kızı, şair Attila İlhan'ın kız kardeşi Çolpan İlhan, 8 Ağustos 1936'da İzmir'de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitiminin büyük bölümünü İzmir'de tamamlayan sanatçı, babasının görevi dolayısıyla bulundukları Balıkesir'de liseye başladı.

        Balıkesir'deyken tiyatroya başlayan İlhan, daha sonra gittiği İstanbul'da yatılı eğitim veren Kandilli Kız Lisesi'nden mezun oldu.

        Hem İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü hem de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nü bitiren Çolpan İlhan, okul arkadaşlarıyla 'Akademi Tiyatrosu' adlı bir grup kurarak, birçok oyun sahneledi.

        Çolpan İlhan, akademide sahneye koyduğu 'Antigone' oyunundaki performansının beğenilmesi üzerine, 1957'de ilk sinema filmi 'Kamelyalı Kadın'da başrol oynadı. Aynı yıl, Küçük Sahne'de Münir Özkul ve Uğur Başaran ile aynı sahneyi paylaşan İlhan, 'Sevgili Gölge' adlı oyundaki performansıyla profesyonel oyunculuğa adım attı.

        Çolpan İlhan, 3 sezon çeşitli oyunlarda rol aldığı Küçük Sahne'nin dağılmasının ardından Oda Tiyatrosu'nda Müfit Ofluoğlu ve Sabahattin Kudret Aksal'ın 'Tersine Dönen Şemsiye' adlı eserini sahneledi.

        Ağabeyi Attila İlhan'ın senaryosunu kaleme aldığı 1959 yapımı 'Yalnızlar Rıhtımı' filminde oynayan sanatçı, bu sırada usta oyuncu Sadri Alışık ile tanıştı ve 20 Ağustos 1959'da evlendi. İki sanatçının oğlu Kerem Alışık, 1960'ta dünyaya geldi.

        Halit Refiğ tarafından 1974 - 1976 yıllarında çekilen ilk televizyon dizisi 'Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı 'Matmazel' rolüyle izleyicinin dikkatini çeken İlhan, 1976'dan sonra sinemaya bir süre ara verdi.

        İlk kez 21 yaşında sinemaya adım atan sanatçı, 1970'e kadar birçok önemli filmde başrol oynadı. Eşi Sadri Alışık'ı 1995'te kaybeden usta oyuncu, 1998'de 'Devlet Sanatçısı' ünvanını aldı.

        Sadri Alışık ve eşi Çolpan İlhan
        Sadri Alışık ve eşi Çolpan İlhan

        "TİYATRO SIĞINACAK LİMANIM" DEMİŞTİ

        Çolpan İlhan, oğlu Kerem Alışık ile kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'ne ilişkin kaleme aldığı bir yazıda, şu ifadeleri kullanmıştı: Onca tiyatro, sanat eserinin ticaret çalkantılarına yenik düşürülmek istendiği şu dönemlerde, tiyatro bana sanat adına sığınılacak bir liman gibi geliyor. Tiyatronun yanı sıra, alabildiğine geniş bir yelpazede, kültür etkinlikleri ve yeni yeteneklere de açık bir kültür sanat ortamı yaratmak en büyük arzumuz.

        REKLAM

        Kariyeri boyunca tiyatro oyunları dışında 300'e yakın sinema filminde rol alan İlhan, Ömer Lütfi Akad, Safa Önal, Osman Seden, Hulki Saner ve Nejat Saydam'ın da aralarında olduğu birçok ünlü yönetmenle çalıştı.

        Oyuncu, 25 Temmuz 2014'te geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eşi Sadri Alışık'ın yanına defnedildi.

        Rol aldığı bazı film ve diziler ise şöyle:

        'Kamelyalı Kadın', 'Bir Şoförün Gizli Defteri', 'Yalnızlar Rıhtımı', 'Nefes', 'Aşkın Saati Gelince', 'Tatlı Hayat', 'Aşk-ı Memnu', 'İnleyen Nağmeler', 'Sinekli Bakkal', 'Turist Ömer Almanya'da', 'Turist Ömer Dümenciler Kralı', 'Ahtapotun Kolları', 'Turist Ömer', 'Barut Fıçısı', 'Sonbahar Yaprakları.'

        Fotoğraflar: HTmagazin, DepoPhotos

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çolpan İlhan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM'de süreç komisyonunun 2.toplantısı başladı
        TBMM'de süreç komisyonunun 2.toplantısı başladı
        Yargıtay'dan 'cezaların onanması' tebliğnamesi
        Yargıtay'dan 'cezaların onanması' tebliğnamesi
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        Fenerbahçe'nin Avrupa geliri ne kadar olacak?
        Fenerbahçe'nin Avrupa geliri ne kadar olacak?
        Kendi şahsi subjektif “En iyi 10” listem
        Kendi şahsi subjektif “En iyi 10” listem
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        Erciyes'in suyuyla beslenen 400 yıllık doğal havuz
        Erciyes'in suyuyla beslenen 400 yıllık doğal havuz
        Tek amacı bir hafta daha yaşamaktı
        Tek amacı bir hafta daha yaşamaktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferini açıkladı!
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        Katliam gibi kaza! 4 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 4 can kaybı var!
        Traktörcüler sitesi küle döndü!
        Traktörcüler sitesi küle döndü!
        Pazarlarda posla alışveriş yaygınlaşacak
        Pazarlarda posla alışveriş yaygınlaşacak
        GPT-5 geldi
        GPT-5 geldi
        Son arzusunu gerçekleştiremedi
        Son arzusunu gerçekleştiremedi
        Habertürk Anasayfa