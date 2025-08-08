Çolpan İlhan mezarı başında anıldı

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; merhum oyuncu Çolpan İlhan, doğum gününde mezarı başında anıldı.

Kerem Alışık, annesi Çolpan İlhan'ın kabrinin bulunduğu Zincirlikuyu Mezarlığı'na oğlu Sadri Alışık ile birlikte gitti.

Kerem Alışık, oğlu Sadri Alışık ile birlikte duygusal anlar yaşadı.

ÇOLPAN İLHAN HAKKINDA

Muharrem Bedrettin İlhan ile Perihan İlhan'ın kızı, şair Attila İlhan'ın kız kardeşi Çolpan İlhan, 8 Ağustos 1936'da İzmir'de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitiminin büyük bölümünü İzmir'de tamamlayan sanatçı, babasının görevi dolayısıyla bulundukları Balıkesir'de liseye başladı.

Balıkesir'deyken tiyatroya başlayan İlhan, daha sonra gittiği İstanbul'da yatılı eğitim veren Kandilli Kız Lisesi'nden mezun oldu.

Hem İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü hem de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nü bitiren Çolpan İlhan, okul arkadaşlarıyla 'Akademi Tiyatrosu' adlı bir grup kurarak, birçok oyun sahneledi.

Çolpan İlhan, akademide sahneye koyduğu 'Antigone' oyunundaki performansının beğenilmesi üzerine, 1957'de ilk sinema filmi 'Kamelyalı Kadın'da başrol oynadı. Aynı yıl, Küçük Sahne'de Münir Özkul ve Uğur Başaran ile aynı sahneyi paylaşan İlhan, 'Sevgili Gölge' adlı oyundaki performansıyla profesyonel oyunculuğa adım attı.

Çolpan İlhan, 3 sezon çeşitli oyunlarda rol aldığı Küçük Sahne'nin dağılmasının ardından Oda Tiyatrosu'nda Müfit Ofluoğlu ve Sabahattin Kudret Aksal'ın 'Tersine Dönen Şemsiye' adlı eserini sahneledi. Ağabeyi Attila İlhan'ın senaryosunu kaleme aldığı 1959 yapımı 'Yalnızlar Rıhtımı' filminde oynayan sanatçı, bu sırada usta oyuncu Sadri Alışık ile tanıştı ve 20 Ağustos 1959'da evlendi. İki sanatçının oğlu Kerem Alışık, 1960'ta dünyaya geldi. Halit Refiğ tarafından 1974 - 1976 yıllarında çekilen ilk televizyon dizisi 'Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı 'Matmazel' rolüyle izleyicinin dikkatini çeken İlhan, 1976'dan sonra sinemaya bir süre ara verdi. İlk kez 21 yaşında sinemaya adım atan sanatçı, 1970'e kadar birçok önemli filmde başrol oynadı. Eşi Sadri Alışık'ı 1995'te kaybeden usta oyuncu, 1998'de 'Devlet Sanatçısı' ünvanını aldı. Sadri Alışık ve eşi Çolpan İlhan "TİYATRO SIĞINACAK LİMANIM" DEMİŞTİ Çolpan İlhan, oğlu Kerem Alışık ile kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'ne ilişkin kaleme aldığı bir yazıda, şu ifadeleri kullanmıştı: Onca tiyatro, sanat eserinin ticaret çalkantılarına yenik düşürülmek istendiği şu dönemlerde, tiyatro bana sanat adına sığınılacak bir liman gibi geliyor. Tiyatronun yanı sıra, alabildiğine geniş bir yelpazede, kültür etkinlikleri ve yeni yeteneklere de açık bir kültür sanat ortamı yaratmak en büyük arzumuz.

REKLAM Kariyeri boyunca tiyatro oyunları dışında 300'e yakın sinema filminde rol alan İlhan, Ömer Lütfi Akad, Safa Önal, Osman Seden, Hulki Saner ve Nejat Saydam'ın da aralarında olduğu birçok ünlü yönetmenle çalıştı. Oyuncu, 25 Temmuz 2014'te geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eşi Sadri Alışık'ın yanına defnedildi. Rol aldığı bazı film ve diziler ise şöyle: 'Kamelyalı Kadın', 'Bir Şoförün Gizli Defteri', 'Yalnızlar Rıhtımı', 'Nefes', 'Aşkın Saati Gelince', 'Tatlı Hayat', 'Aşk-ı Memnu', 'İnleyen Nağmeler', 'Sinekli Bakkal', 'Turist Ömer Almanya'da', 'Turist Ömer Dümenciler Kralı', 'Ahtapotun Kolları', 'Turist Ömer', 'Barut Fıçısı', 'Sonbahar Yaprakları.' Fotoğraflar: HTmagazin, DepoPhotos