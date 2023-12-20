ABD'de Colorado Yüksek Mahkemesinden Trump kararı: "Bu eyalette başkanlık yarışına giremez"

ABD'de Colorado Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi.

ABD'de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçim süreci yaklaşırken Colorado eyaletinin en yüksek mahkemesinden gelen karar kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Söz konusu fıkra, "bir federal veya eyalet yetkilisinin devlete karşı kalkışma veya ayaklanmaya katılamayacağını ve devletin düşmanlarına yardım ve rahatlık sağlayamayacağını” belirtiyor.

ABD tarihinde ilk kez Anayasanın söz konusu "başkaldırı ve isyan" maddesi, bir başkan aday adayının yarışa giremeyeceğine ilişkin bir gerekçe olarak kullanıldı.

Mahkeme, 6 Ocak 2021 günü yapılan Kongre baskınında Trump'ın eylemlerinin "başkaldırı ve isyan" suçlarına karşılık geldiğini ve bu suçların Anayasanın 14. maddesinin 3. fıkrasında tanımlanan "federal bir göreve gelemeyeceği" şeklindeki duruma uyduğuna hükmetti.

TRUMP HENÜZ YORUM YAPMADI

Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararının açıklandığı sırada eski ABD Başkanı Trump Iowa eyaletinde bulunan Wateroo'da binlerce destekçisiyle bir aradaydı, ancak karara ilişkin bir yorum yapmadı.

2020 ABD Başkanlık seçimlerinde Trump, Colorado eyaletini yüzde 13'lük bir farkla kaybetmişti, bu sebeple 2024 seçimlerinde Trump'ın kazanmak için bu eyalete ihtiyacı yok. Ancak Trump için tehlikeli olan daha fazla mahkemenin bu yönde karar alması.

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The Guardian'a konuşan Michigan Üniversitesi Hukuk Profesörü Richard Friedman, kararın şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Friedman, "Amerika Birleşik Devletleri anayasasını korumaya ve savunmaya yemin etti. Sonra da başkanımızın seçilmesine ilişkin yasal süreçleri altüst etmek için elinden geleni yaptı. Herkes bu kararı kabul etmeli ve yoluna devam etmeli." dedi.