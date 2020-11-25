DHA

ABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında keşfedilen metal blok eyalette paniğe neden oldu.

DHA'nın haberine göre boyu 3.6 metre olan bloğun helikopter tarafından fark edildiği öğrenildi.

Metal bloğu tespit eden helikopter pilotu yaptığı açıklamada “Uçmaya başladığımdan bu zamana kadar karşılaştığım en tuhaf şey” dedi.

UZAY FİLMDEKİ BLOKLARA BENZETİLDİ

Yetkililer, çölde bulunan bloğun Stanley Kubrick’İn 1968 yılında yönettiği 2001: A Space Odyssey filmindeki bloklara benzerliği sebebiyle bir hayran tarafından dikildiğini tahmin ediyor.

Utah Halk Sağlığı yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Hangi gezegende olursanız olun, federal olarak yönetilen kamu arazilerine izin almadan yapı veya sanat eserleri kurmak yasa dışıdır” dedi.

Bloğun gizemini çözmek isteyen yetkililer sosyal medya adreslerinden görüntü ve fotoğraf yayınlayarak halktan bilgi talep ediyor.