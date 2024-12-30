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        Haberler Gündem HT Trend Colani’nin takım elbisesinden sonra ayakkabısı gündem oldu

        Colani’nin takım elbisesinden sonra ayakkabısı gündem oldu

        Suriye'de yönetimin Colani adıyla da bilinen lideri Ahmed eş-Şara'nın fotoğraf kadrajına giren ayakkabısı, sosyal medyanın çok konuşulan konuları arasına girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 10:48 Güncelleme: 30.12.2024 - 10:48
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        Takım elbiseden sonra ayakkabı
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        Suriye’de yönetimin Colani adıyla da bilinen lideri Ahmed eş-Şara, bu kez ayakkabısı ile sosyal medyada gündem oldu.

        Şara’nın Esad rejimini devirmesinin ardından takım elbise ile görülmesi imajına dair yorumları beraberinde getirirken son fotoğraflarından birine kadraja ayakkabısı da girdi. Ayakkabının ünlü bir markanın 1004 euro’satılan bir modeli olduğu belirtiliyor.

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