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        Çöl sıcakları Türkiye'de! Hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşıyor

        Türkiye çöl sıcaklarının etkisi altına girdi. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olacak sıcak hava nedeniyle; termometreler bugün gölgede 41 dereceyi gösterecek. İşte il il hava durumu

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 07:49
        Çöl sıcakları Türkiye'de! Hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşıyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yönlerden, zamanla yurdun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        TEKİRDAĞ °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

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        A.KARAHİSAR °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        KAYSERİ °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        BOLU °C, 31°C

        Az bulutlu

        KASTAMONU °C, 30°C

        Az bulutlu

        SİNOP °C, 27°C

        Az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 30°C

        Az bulutlu

        RİZE °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TOKAT °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AĞRI °C, 29°C

        Az bulutlu

        ERZURUM °C, 26°C

        Az bulutlu

        MALATYA °C, 34°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 29°C

        Az bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

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