'Çok üzgünüm' dedi ve açıkladı: Uyarıma rağmen...

Dünyayı saran ve çok sayıda ölüme neden olan Covid-19, anne adaylarını da etkiliyor. Hamile olduğu için aşı yaptırmak istemeyen bazı anne adayları yoğun bakıma girebiliyor, hatta bu nedenle hayatlarını kaybedebiliyor. Van'da görevli, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İhsan Rua, bazı gebelerin aşıdan dolayı özellikle de bebekleri için tereddüt içinde olduklarını belirterek, "Oysa bizim tüm ısrarlarımıza, açıklamalarımıza, bilimsel kanıtlara rağmen bu tereddütleri yenmekte zorluk çekiyoruz. Ve maalesef istemediğimiz sonuçlarla da karşılaşıyoruz. Bundan dolayı da yüreğimiz sızlıyor. Covid-19 artık aşıyla ölümlerin büyük oranda önlenebildiği bir hastalık. Ve bu virüs nedeniyle aşı olmayan gebeleri çokça kaybetmeye başladık. Bu da bizi tabi ki üzüyor. Anne ve bebek ölümünü artıran bir faktör olmaya başladı" dedi.
'AŞI OLMADIĞI İÇİN HASTAM YOĞUN BAKIMDA'
Dr. Rua, "Aşı yapmayabilirsiniz, aşıya karşı olabilirsiniz. Bu sizin kişisel tercihinizdir. Bunu anlarım ancak bunu başkalarına da engelleyecek şekilde yapmaya çalışmak bir vebal almaktır. Şu anda yoğun bakımda olan bir hastam için çok üzgünüm. Günlerdir takip ediyorum. Takibini ben yapıyordum. Şehir dışında doğumunu yapmak için gitmişti. Bu hastamız da aşıdan dolayı tereddütler yaşıyordu. Tüm ısrarlarıma rağmen aşı olmadı. Ve maalesef şu an Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda ve durumunun kritik olduğunu öğrendim. Bebeği alınmış fakat kendisinin hayati tehlikesi devam ediyor" diye konuştu.
'EN UFAK BİR RİSKİ BİLE ANLATIYORUZ'
Doktorlar olarak gebelere bebeğe zarar verebilecek en ufak bir risk için bilgilendirme yaptıklarını belirten Dr. Rua, şöyle konuştu: "Örneğin hamilelere 'sakın röntgene girmeyin' veya farklı, bebeğe zarar verebilecek en küçük bir olasılığı bile haber veriyoruz. Biz bebeklerin, annelerin zarar görmesini niçin isteyelim? Öyle bir şey olursa üzüntü duyarız. Ancak yapılan tüm bilimsel araştırmalarda gebelerde bu aşının negatif etkisinin saptanmadığı bir aşıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla 6,5 milyar doza yakın uygulanmış bir aşının ve bugüne kadar ciddi bir yan etkisinin saptanmayan bir aşının hakkında olumsuz şeyler konuşulmasını benim aklım almıyor. Tüm hastalarıma aşı olup olmadıklarını soruyorum. Aşı olmakta tereddüt yaşayanları anlatmaya çalışıyorum. Hem hastalarıma hem de sosyal medyadan aşı olmaları konusunda uyarılarda bulunuyorum. Başaramadığım hastalar da oluyor."
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