Çok su içmek her zaman faydalı değil! Su tüketimi hakkında yanlış bildiğiniz 5 şey: Günde 8 bardak kuralı geçerli mi?

Her gün ne kadar su içmemiz gerektiği, hangi içeceklerin hidrasyona katkı sağladığı veya susama hissinin ne kadar güvenilir olduğu, yıllardır tartışılan konuların başında geliyor. Ancak araştırmalar, bildiğimizi sandığımız pek çok şeyin ya eksik ya da yanlış olduğunu ortaya koyuyor. Su tüketimiyle ilgili doğru bilinen yanlışları sizin için derledik. İşte detaylar…