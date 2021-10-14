Covid tedavi rehberine girmesi öneriliyor!

Covid 19 pandemisinde aşılar en etkili silahlar olsa da her hafta ortaya çıkan yeni mutasyonlar sağlık otoritelerini endişeye sevk ediyor. Dünyanın saygın üniversitelerinde yapılan çalışma ve yayınlar ise doğal bir savunma ürünü olan Quersetinin dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemiz de de acil olarak tedavi rehberlerinde yer alması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu noktada akla, “Nedir Quersetin ve ne işe yarıyor” sorusu geliyor.

QUERSETİN NEDİR VE NE İŞE YARAR?

Flavonoidler çoğu bitkide bulunan düşük moleküler ağırlıklı polifenolik bileşiklerin ortak adı olarak bilinip özellikle bitkilerde bulunan yeşil, turuncu ve kırmızı pigmentlerden sorumlu yapılar olarak tanımlanıyor. Quersetin de pek çok meyve ve sebzede bulunan doğal bir flavonoid. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, “Flavonoidlerin; İn vivo (canlılar üzerinde), in vitro (laboratuvar ortamında) ve epidemiyolojik(salgın hastalıklarla ilgili alan) çalışmalarla tespit edilmiş çok sayıda hücre üzerindeki etkileri bildiriliyor. Üzerinde en çok durulan aktivitelerinin kalp-damar sistemi üzerine olduğu belirtiliyor. Bunun yanında serbest radikal uzaklaştırıcı (antioksidan), pıhtı önleyici, tansiyon düzenleyici, antiallerjik, iltihap önleyici, kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyici etkilerinin yanında son zamanlarda antiviral ve antikanserojen aktiviteleri üzerinde yapılan çalışmalar da devam ediyor” diyor.

Doç. Dr. Ümit Savaşçı

KORUYUCU VE TEDAVİ EDİCİ GÜCÜNE DİKKAT!

Quersetinin tıbbi amaçlı kullanımında gelinen son noktanın, çağın en ölümcül hastalığı olup tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin tedavisindeki etkinliğinin araştırılması olduğu belirtiliyor. Klinik Covid-19 belirtileri temelinde, Quersetinin hem antiinflamatuar hem de pıhtı oluşumunu önleyici etkileri ile çok yönlü tedavi edici gücünün dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor.

DÜNYADAN ÇALIŞMALAR NE DİYOR?

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Nature’da yayınlanan bir çalışmada, farelerde Quersetinin hücre iç hasarı ve yaşlanmayı önlediğinin gösterildiği ve Covid-19 hastalığında destek tedavi olarak önerildiği belirtiliyor. Eastern Virginia Medical School, Covid-19 yönetimi protokolünde, hastalığı önlemede (profilaksi) ve hafif Covid-19 vakalarının evde ve hastanede tedavilerinde ilk sırada Quercetin kompleksini öneriyor. Bunun dışında, Covid-19'un tüm hastalık evrelerinde önlenmesi ve tedavi protokollerinin araştırılması amacıyla dünyanın dört bir yanından doktorların akademik desteğiyle, dünyaca ünlü akademisyen grubu tarafından oluşturulan FLCCC Alliance, yayınladığı çok sayıda tedavi protokolü ve rehberde, profilaksi ve ayaktan Covid-19 vakalarının tedavisinde Quersetin kompleksini öneriyor.

TÜRKİYE’DEN ÇALIŞMALAR DA ETKİNLİĞİNİ GÖSTERİYOR

Türkiye’de yapılan klinik bir çalışma ile düzenli doz Quersetin kullanımının, hastalığı önlemede çok ciddi etkinliği olduğu gösterildi. Son çalışmanın İtalya’dan geldiğine dikkat çeken Doç. Dr. Ümit Savaşçı, “Randomize kontrollü açık etiketli klinik bir çalışmada Covid-19'lu 152 hasta 30 gün boyunca günde 1000 mg Quersetin molekülü ile tedavi edildi. Sonuç olarak hastaların hastanede kalış sürelerinde, oksijen ihtiyaçlarında, yoğun bakım ünitesine geçiş ve ölüm sayısında önemli oranda azalma gösterildiği için Quersetin'in güvenilirliği bir kez daha doğrulanmış oldu” diyor. Klinik çalışma sonuçlarına göre Quersetin ile ek tedavinin, hastaneye yatış ihtiyacını yüzde 68,2 oranında azalttığı, hastanede yatış sürelerinde yüzde 76,8 azalma sağladığı, oksijen tedavisi ihtiyacında yüzde 93,3, ölüm oranında ise üçte bir oranında azalma meydana geldiğinin görüldüğü belirtildi.

TEDAVİ REHBERİNE GİRMELİ

Sonuç olarak Quercetin ile geliştirilmiş formu olan (emilimi 5, biyoyararlanımı ise 18 kat artırılmış) isoquercetinin son aylarda çok hızlı hastalık yayılma etkisi ile ölümcül sonuçlara neden olan mutasyonlara karşı doğal savunma ürünleri olarak ülkemizde de acil olarak tedavi rehberlerine girmesi önerildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopol İstanbul

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM

Quercetin ve İsoquercetin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopol İstanbul’da yerli ve milli imkanlarla üretiliyor.