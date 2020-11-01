Kanal D'nin ilgiyle takip edilen eğlence programı Çok Güzel Hareketler, 1 Kasım yayın akşında görünmüyor. Başrollerini Yasin Çam, Sema Özkan Yorgun ve Safa Sarı gibi isimlerin paylaştığı programın yerine Kong: Kafatası Adası filmi ekranlara gelecek. Peki TÇok Güzel Hareketler yeni bölüm bu akşam neden yok?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER NEDEN YOK?

Kanal D'nin yeni sezonuna da kahkaha tufanıyla başlayan eğlence programı Çok Güzel Hareketler, 1 Kasım 2020 Pazar yani bu akşam 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle ekranlara gelmiyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sevilen eğlence programı Çok Güzel Hareketler'in yeni bölümü 8 Kasım Pazar günü izleyiciyle buluşacak.