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Çok Güzel Haraketler 2 kadrosuna dahil olan Mahsun Karaca kimdir?

Röportaj Adam olarak çektiği videolarla bilinen Mahsun Karaca, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosuna dahil oldu. Star TV ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2, sosyal medyada "Röportaj Adam" lakabıyla ünlenen Mahsun Karaca'yı transfer etti. Mahsun Karaca'nın Çok Güzel Haraketler 2'de rol almasıyla beraber hayatı ve kariyeriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte Mahsun Karaca'nın hayatı ve biyografisi...

19.09.2022 - 13:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • Star TV'nin severek izlenen programı Çok Güzel Hareketler 2, son dönemin en sevilen sosyal medya fenomenlerinden biri olan Mahsun Karaca'yı kadrosuna kattı. Röportaj Adam olarak tanınan Mahsun Karaca'nın hayat hikayesine ilişkin merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

  • RÖPORTAJ ADAM MAHSUN KARACA KİMDİR?

    Röportaj Adam olarak bilinen Mahsun Karaca 1992 yılında Adana'da doğdu.

    Mahsun Karaca, Adana Çukurova Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

    Adana hakkındaki garip ve komik haberlere Röportaj videoları çekip fenomen olan Karaca'nın hem Instagram hem de Youtube'da çok sayıda takipçisi vardır.

  • ÇOK GÜZEL HARAKETLER'E TRANSFER OLAN MAHSUN KARACA EVLİ Mİ?

    Röportaj Adam olarak bilinen Mahsun Karaca, Tuğçe Manga Karaca ile evlidir.

  • ÇOK GÜZEL HARAKETLER 2 NE ZAMAN BAŞLADI

    Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, 2019 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan eğlence programıdır. 2008-2011 yılları arasında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programın devamı niteliğindedir. İlk bölümü 10 Şubat 2019 tarihinde yayımlanmıştır. Programın sanat yönetmeni Yılmaz Erdoğan'dır. Yılmaz Erdoğan, film çalışmalarına başladığı için görevini 64. bölümde Eser Yenenler'e devretmiştir. Program, 20 Mart 2022 tarihinde ekrana gelen 110. bölümden itibaren ise Star TV'de yayımlanmaya devam etmektedir

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