Star TV'nin severek izlenen programı Çok Güzel Hareketler 2, son dönemin en sevilen sosyal medya fenomenlerinden biri olan Mahsun Karaca'yı kadrosuna kattı. Röportaj Adam olarak tanınan Mahsun Karaca'nın hayat hikayesine ilişkin merak edilen bilgileri bir araya getirdik...