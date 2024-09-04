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        Haberler Bilgi Çok Filim Hareketler Bunlar konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Çok Filim Hareketler Bunlar konusu ve oyuncu kadrosu

        Çok Filim Hareketler Bunlar filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği filmin senaryosunu Şahin Irmak , Büşra Pekin, Eser Yenenler , Murat Eken , Zeynep Koçak , Metin Yıldız , Oğuzhan Koç , İbrahim Büyükak kaleme aldı. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, Çok Filim Hareketler Bunlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 18:37 Güncelleme: 04.09.2024 - 19:26
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        • 1

          2010 yılında vizyona giren Çok Filim Hareketler Bunlar 4 Eylül Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Oyuncu kadrosunda Ayça Erturan, Aydan Taş, Ayşegül Akdemir, Burcu Gönder, Bülent Emrah Parlak gibi isimlerin yer aldığı film, komedi türünde yer almaktadır. İşte Çok Filim Hareketler Bunlar konusu ve oyuncu kadrosu

        • 2

          ÇOK FİLİM HAREKETLER BUNLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Yaz sıcağında deniz-kum-güneş tadı yakalamak isteyenler, tatilde aşkın peşinde olanlar, güneye gidemeyip evde sivrisineklerle tepişenler, sadece günübirlikçi olarak denizle hasret giderenler, yazı mezuniyet balosu ile karşılamak için önce mahalleliyle didişenler, yaz tatilinin en güzel hediyesi bisikletin değerini bilemeyenler, tatile uçakla gidenlerle tatili bitip okula dönerken hala ayakları yerden kesilenler, hepimizin, hepinizin yaz hikayeleri bu filmde! Çok Filim Hareketler Bunlar, Türk sinemasında daha önce denenmemiş bir anlatım dilini kullanarak 9 ayrı öyküyü tek filme sığdırıyor. Mutfak ekibinin kendine özgü konseptinin sinemanın imkanlarıyla buluştuğu ilk film.

        • 3

          ÇOK FİLİM HAREKETLER BUNLAR FİLMİ OYUNCULARI

          Ayça Erturan

          Aydan Taş

          Ayşegül Akdemir

          Burcu Gönder

          Bülent Emrah Parlak

          Büşra Pekin

          Emre Canpolat

          Ersin Korkut

          Eser Yenenler

          Gizem Tuğral

          Gülhan Tekin

          Gülsüm Alkan

          Hamdi Kahraman

          İbrahim Büyükak

          Metin Keçeci

          Metin Yıldız

          Murat Eken

          Nazmi Karaman

          Neşe Sayles

          Oğuzhan Koç

          Pelin Öztekin

          Şahin Irmak

          Şevket Süha Tezel

          Zeynep Koçak

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