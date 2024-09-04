ÇOK FİLİM HAREKETLER BUNLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yaz sıcağında deniz-kum-güneş tadı yakalamak isteyenler, tatilde aşkın peşinde olanlar, güneye gidemeyip evde sivrisineklerle tepişenler, sadece günübirlikçi olarak denizle hasret giderenler, yazı mezuniyet balosu ile karşılamak için önce mahalleliyle didişenler, yaz tatilinin en güzel hediyesi bisikletin değerini bilemeyenler, tatile uçakla gidenlerle tatili bitip okula dönerken hala ayakları yerden kesilenler, hepimizin, hepinizin yaz hikayeleri bu filmde! Çok Filim Hareketler Bunlar, Türk sinemasında daha önce denenmemiş bir anlatım dilini kullanarak 9 ayrı öyküyü tek filme sığdırıyor. Mutfak ekibinin kendine özgü konseptinin sinemanın imkanlarıyla buluştuğu ilk film.