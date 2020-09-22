'Çocuktan Al Haberi' yakında SHOW TV'de başlıyor!

Çocukların sorulan sorulara verdiği eğlenceli, şaşırtıcı cevaplar izleyicileri kahkahaya boğarken, Doğa Rutkay Kamal'ın çocuklarla eğlenceli diyalogları yarışmaya renk katacak. Sevimli miniklerin birbirinden eğlenceli hallerine ve komik cevaplarına çok güleceksiniz.

Doğa Rutkay Kamal'ın sunumuyla ekranların en eğlenceli yarışma programı Çocuktan Al Haberi yakında Show TV'de!





İşte Çocuktan Al Haberi'nin Tanıtımı: