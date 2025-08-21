Habertürk
        Haberler Bilgi Çocuklu evlerin yaygın sorunu... Eşyalara yapıştırılan stickerların bıraktığı izden nasıl kurtulunur?

        Çocuklu evlerin yaygın sorunu... Eşyalara yapıştırılan stickerların bıraktığı izden nasıl kurtulunur?

        Evde çocuk varsa, mobilyaların, camların ya da masaların üzerinde sticker izlerine rastlamak neredeyse kaçınılmazdır. Peki bu yapışkan kalıntılardan kurtulmanın en etkili yolları nelerdir? İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 13:30 Güncelleme: 21.08.2025 - 13:30
        Sticker izini geçiren kolay yöntemler
        Çocuklu evlerde en sık rastlanan sorunlardan biri, mobilyalara, camlara veya evin farklı yüzeylerine yapıştırılan stickerların geride bıraktığı yapışkan izlerdir. İlk bakışta önemsiz gibi görünen bu kalıntılar, zamanla toz ve kirle birleşerek kötü bir görünüme yol açar. Neyse ki bu izlerden kurtulmak için farklı yöntemler mevcut.

        YAĞ BAZLI YÖNTEMLER

        Sticker kalıntılarını çıkarmanın en etkili yollarından biri, yağ bazlı ürünler kullanmaktır. Zeytinyağı, yemeklik yağlar veya özel sprey yağ çözücüler, yapışkanı yumuşatarak yüzeyden kolayca ayrılmasını sağlar. Yağı bir pamuğa veya beze döküp izlerin üzerine sürmek, birkaç dakika bekledikten sonra ovalamak yeterlidir. Bu yöntem özellikle ahşap mobilyalar ve plastik yüzeylerde oldukça işe yarar.

        ISI KULLANMA TEKNİĞİ

        Bir başka pratik yöntem ise ısıdan faydalanmaktır. Saç kurutma makinesiyle stickerın üzerine sıcak hava tutulduğunda, yapıştırıcı tabaka gevşer ve yüzeyden kolayca çıkar. Özellikle cam ve metal yüzeylerde son derece etkili olan bu yöntem, kimyasal kullanmadan doğal bir çözüm sunar. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, yüzeyin aşırı ısınmaması için makinenin çok yakından tutulmamasıdır.

        DOĞAL VE MUTFAKTA BULUNAN ÇÖZÜMLER

        Evde kolayca bulunabilecek sirke, karbonat veya limon suyu da sticker izlerini çıkarmada kullanılabilir. Sirke, yapışkanı yumuşatırken aynı zamanda kötü kokuları da giderir. Karbonatlı su ile hazırlanan macun, sertleşmiş kalıntılara karşı güçlü bir temizleyici işlevi görür. Bu doğal yöntemler, kimyasal madde kullanmak istemeyenler için idealdir.

        KİMYASAL TEMİZLEYİCİLERİN ETKİSİ

        Piyasada sticker izlerini çıkarmak için özel olarak üretilmiş temizleyiciler de bulunuyor. Bu ürünler, yapışkanın kimyasal yapısını çözüp yüzeyden kolayca ayrılmasını sağlar. Ancak kullanılmadan önce mutlaka küçük bir alanda test edilmeli, yüzeyin zarar görmediğinden emin olunmalıdır.

        YÜZEY TÜRÜNE GÖRE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Sticker izlerini temizlerken yüzey türüne dikkat etmek çok önemlidir. Ahşap yüzeylerde aşırı su ve sert ovma çiziklere yol açabilir. Cam yüzeylerde jilet ya da plastik spatula kullanmak etkili olabilirken, plastik yüzeylerde daha yumuşak yöntemler tercih edilmelidir. Doğru yöntem seçildiğinde hem yüzey zarar görmez hem de kalıntılardan kalıcı olarak kurtulmak mümkün olur.

        Kaynak: How Stuff Workds, The Kitchn

        Fotoğraf kaynak: IStock

