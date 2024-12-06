Haftasonu çocuklarınızla izleyebileceğiniz animasyon filmleri nelerdir?
Bütün bir haftanın yorgunluğunu atmak ve çocuklarınızla güzel bir vakit geçirmeye hazır olun! Sizler için birbirinden eğlenceli animasyon filmlerini derledik.
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Haftasonunuzu tek başınıza veya ailenizle birlikte gülerek geçirmeye hazır olun! İşte sizler için hazırladığımız, izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacağınız animasyon filmleri...
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1. ARABALAR (2006)
Lightning McQueen başarıya koşullanmış bir yarış arabasıdır. Beklenmedik bir anda kendisini Route 66 otoyolu üzerindeki sessiz sakin Radiator Springs kasabasında bulduğunda hayatın sadece bir finiş çizgisinden ibaret olmadığını, hayatın kendisinin başlıbaşına bir yolculuk olduğunu keşfeder. Piston Kupası Şampiyonası için ülkeyi baştanbaşa geçen Lightning McQueen, Radiator Springs kasabasının sıradışı karakterlerini yakından tanıma fırsatını bulur.
Imdb Puanı: 7.3/10
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2. BUZ DEVRİ (2002)
20 bin yıl önce, Dünya hiç olmadığı kadar harika ve bir o kadar da tehlikelidir. Buz Çağı'nın başlangıcı kadar tehlikeli olduğu zamanlarsa çok azdır. Gezegenin dev yaratıkları ve daha küçük olanlardan bazıları soğuktan korunmak için güneye göç etmektedirler. Bunlara katılmayan iki kişi vardır. İşleri kendi bildiği gibi halletmeyi seven avare mamut Manfred ve hiç bi şey yapmadan yaşamaya bayılan tembel Sid. Bu ikilinin yolları kesişir ve maceralarına vahşi bir kaplan ile buldukları bir insan bebeği eklenir. Birbirinden oldukça farklı 3 hayvan insan bebeiğini ailesine ulaştırmak için birlik olur.
Imdb Puanı: 7.5/10
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3. ÇILGIN HIRSIZ
Renk renk çiçeklerle çevrili, güleryüzlü komşuluk ilişkilerinin sürdüğü banliyöde, bu yaşantıyı bozacak bir sır saklıdır. Banliyönün en bakımsız ve çirkin evinde yaşayan Gru, küçük köleleri ile birlikte dünyanın kaderini değiştirecek bir plan yapmaktadır. Gru, dünyanın uydusu Ay'ı çalmaya karar vermiştir. Üç küçük yetim olan Margo, Edith ve Agnes, bu kötü kalpli adamla karşılaştıklarında ise, hiç kimsenin göremediği bir ayrıntıyı fark ederler: Gru onlar için potansiyel bir baba adayıdır.
Imdb Puanı: 7.6/10
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4. EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN (2010)
Cressida Cowell'ın romanından uyarlanan film, iri yarı Vikinglerin ve vahşi ejderhaların efsanevi dünyasında geçiyor. Ejderha savaşının bir yaşam tarzı olduğu Berk adasında yaşayan bir genç, yaralı bir ejderhayla karşılaşır ve dünyası alt üst olur. İkili daha sonra iyi arkadaş olacaktır.
Imdb Puanı: 8.1/10
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5. GARFİELD (2004)
Tembel ve obur kedi Garfield ve yeni ölen sahibesi Lady Eleanor'dan miras aldığı Carlyle şatosunun sahibi olup, Garfield'e tıpatıp benzeyen kraliyet kedisi Prens ile yanlışlıkla yer değiştirirler. İlk başlarda tembel kedimize bu hayat ne kadar konforlu gelsede, çok geçmeden kraliyet kedisi olmamın aslında hiçde kolay olmadığını anlayacaktır.
Imdb Puanı: 5.1/10
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6. MADAGASKAR 2 (2008)
New York hayvanat bahçesi sakinleri Aslan Alex, Zürafa Melman, Zebra Marty ve Suaygırı Gloria’nın maceraları “Madagascar 2” de ilk filmin sonunda kaldığı yerden devam ediyor. İlk filmde kahramanlarımız New York’tan Madagascar Adası’na gelmişti. “Madagascar 2” ise kahramanlarımızın Afrika macerasını konu alıyor.
Imdb Puanı: 6.6/10
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7. NEŞELİ AYAKLAR (2006)
Neşeli Ayaklar, Antartika’da geçen bir komedi macera filmi. Antartika’da yaşayan İmparator peguenlerinin her birinin ruh eşini bulmak ve etkilemek için bir "Kalbe Seslenen Şarkı"sı olmalıdır. Ve bir gün bu toplulukta şarkı söyleyemeyen bir penguen dünyaya gelir. Kahramanımız Memphis ve Norma Jean’in oğlu Mumble dünyanın en kötü şarkıcısıdır. Ancak, nasıl olduysa kendisi çok iyi tap dansı yapar. Tüm dünyada hem küçükler hem de büyükler tarafından merakla beklenen, İmparator Penguenlerinin Antartika’daki maceralarını konu alan bu animasyon hafta sonunda ABD’de en çok izlenen film oldu.
Imdb Puanı: 6.4/10
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8. RATATUY (2007)
Remy adındaki bir fare, ailesinin onaylamamasına ve bir fare olmasına rağmen, Fransa'da büyük bir aşçı olma hayalleri kuruyor. Kader Remy’i Paris’in kanalizasyonlarına attığında, Remy kendini, usta aşçı Auguste Gusteau sayesinde ünlenmiş bir restoranın altında buluyor. Eşsiz bir Fransız restoranının mutfağındaki hoşlanılmayan ve hatta kesinlikle istenmeyen bir misafir olmanın getirdiği tehlikelere rağmen, Remy’nin aşçı olma arzusu; tüm olayları alevlendirerek Paris’in yemek dünyasını tepe taklak ediyor inanılmaz bir macera başlatıyor.
Imdb Puanı: 8.1/10
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9. ŞİRİNLER (2011)
Kötü büyücü Gargamel Şirinler'i kovalarken köylerinden çıkan Şirinler, kendilerini bir anda New York şehrinin büyülü dünyasında bulurlar.
Imdb Puanı: 5.4/10
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10. YUKARI BAK (2009)
Hayatı boyunca yaşamak istediği macera hayalini gerçekleştirmek için evine binlerce balon bağlayıp Güney Amerika'nın vahşi doğasına doğru yolculuğa çıkan 78 yaşındaki baloncu Carl Fredricksen'ın hikayesinin anlatıldığı yeni bir komedi. Ancak Carl, yolculuğa başladıktan sonra en büyük kabusunu da yanında götürmekte olduğunu fark eder: fazlasıyla iyimser, doğa kaşifi 8 yaşındaki Russel'ı.
Imdb Puanı: 8.3/10
Fotoğraf Kaynak: imdb