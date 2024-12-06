2. BUZ DEVRİ (2002)

20 bin yıl önce, Dünya hiç olmadığı kadar harika ve bir o kadar da tehlikelidir. Buz Çağı'nın başlangıcı kadar tehlikeli olduğu zamanlarsa çok azdır. Gezegenin dev yaratıkları ve daha küçük olanlardan bazıları soğuktan korunmak için güneye göç etmektedirler. Bunlara katılmayan iki kişi vardır. İşleri kendi bildiği gibi halletmeyi seven avare mamut Manfred ve hiç bi şey yapmadan yaşamaya bayılan tembel Sid. Bu ikilinin yolları kesişir ve maceralarına vahşi bir kaplan ile buldukları bir insan bebeği eklenir. Birbirinden oldukça farklı 3 hayvan insan bebeiğini ailesine ulaştırmak için birlik olur.

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