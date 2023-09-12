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Konya'nın Cihanbeyli ilçesi İnsuyu Mahallesi'nde oturan kasap Hüseyin Akbulut (33), 8 yıllık evli ve 3 çocuğunun annesi olan Zeliha Akbulut'u (26), 31 Ağustos'ta öldürdü.

DEHŞETİN TANIĞI 3 ÇOCUK KORUMAYA ALINDI DHA'da yer alan habere göre teslim olan Hüseyin Akbulut, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Zeliha Akbulut'un cenazesi, memleketi Ilgın ilçesi Göstere Mahallesi'nde defnedildi. Çiftin olay sırasında yanlarında olan 1.5, 3 ve 6 yaşındaki çocukları devlet korumasına alındı.

CEP TELEFONU KULLANMASINA İZİN VERMEMİŞ Cinayetin ayrıntıları da ortaya çıktı. Eşinin uyuşturucu kullandığı iddiasıyla 3 ay önce babasının evine döndüğü belirtilen Zeliha Akbulut´un yakınları, polise verdikleri ifadede, Hüseyin Akbulut'un eşinin cep telefonu kullanmasına izin vermediğini söyledi.

"EŞİM YOLU DEĞİŞTİRDİĞİMİ FARK ETTİ" Tutuklanan Hüseyin Akbulut, ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Olay günü dedeme gitmek için yola çıktık. Yolda tartışıyorduk. Sapa bir yola girdim, bu sırada eşim yolu değiştirdiğimi fark etti.

"KAÇMAYA ÇALIŞINCA BAŞINDAN VURDUM" Önce bıçakladım, arabadan inip kaçmaya çalışınca da tabancayla başından vurdum. Daha sonra ana yola çıkarak arkadaşımı arayıp, yakıtımın bittiğini söyledim.

"İKNA EDİP EVE DÖNMESİNİ SAĞLADIM" Arkadaşım geldi, çocukları dedeme bıraktık. Sonrasında gidip teslim oldum. Ben uyuşturucu bağımlısıyım. Eşim 3 ay önce bu yüzden babasının evine döndü. Ben de gidip evlerinin önünde 15 gün arabanın içinde yattım. Böyle ikna edip eve dönmesini sağladım" dediği öğrenildi. 'SATICI'LIKTAN CEZAEVİNDE YATMIŞ Hüseyin Akbulut'un daha önce de uyuşturucu satıcılığı suçundan bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi.

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