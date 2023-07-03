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Güler'i, sevgilisi 2 çocuğunun gözü önünde öldürdü

Kadın cinayetleri kabusu sürüyor. İstanbul'da yaşanan olayda Güler Gökgöz adlı genç kadın, sevgilisi tarafından çocuklarının gözü önünce vahşice öldürüldü. Kaçmaya çalışan katil zanlısı kıskıvrak yakalandı

Giriş: 03.07.2023 - 12:07 | Güncelleme: ABONE OL
Çocuklarının gözü önünde sevgilisi tarafından öldürüldü! - En son haberler
Çocuklarının gözü önünde sevgilisi tarafından öldürüldü!
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DHA

Bahçelievler'de 2 çocuk annesi Güler Gökgöz sevgilisi T.E. tarafından evinde çocuklarının gözü önünde silahla vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli T.E. polis ekipleri tarafından Harem Otogarı'nda yakalandı.

DHA'nın haberine göre olay, Fevzi Çakmak Mahallesinde 1 Temmuz Cumartesi Günü 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede saat 10.30'da meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 2 çocuk annesi Güler Gökgöz Kurban Bayramı´nın 4. gününde evinde otururken sevgilisi T.E. kapıyı çaldı. Gökgöz, T.E.´nin ısrarlı şekilde kapıyı çalmasının ardından kapıyı açtı. T.E. eve girdikten kısa bir süre sonra iddiaya göre Güler Gökgöz ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle T.E. yanında getirdiği silahla 2 çocuğunun gözü önünde Güler Gökgöz'e ateş ederek evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Ekipler Güler Gökgöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gökgöz'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KAÇMAK ÜZEREYKEN OTOGARDA YAKALANDI

Bahçelievler Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri T.E.´yi yakalamak için çalışma başlattı.Ekipler, aynı gün T.E.´yi Üsküdar Harem Otogarı'nda kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli T.E.´nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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