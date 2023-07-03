Çocuklarının gözü önünde sevgilisi tarafından öldürüldü!

Bahçelievler'de 2 çocuk annesi Güler Gökgöz sevgilisi T.E. tarafından evinde çocuklarının gözü önünde silahla vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli T.E. polis ekipleri tarafından Harem Otogarı'nda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 2 çocuk annesi Güler Gökgöz Kurban Bayramı´nın 4. gününde evinde otururken sevgilisi T.E. kapıyı çaldı. Gökgöz, T.E.´nin ısrarlı şekilde kapıyı çalmasının ardından kapıyı açtı. T.E. eve girdikten kısa bir süre sonra iddiaya göre Güler Gökgöz ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle T.E. yanında getirdiği silahla 2 çocuğunun gözü önünde Güler Gökgöz'e ateş ederek evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Bahçelievler Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri T.E.´yi yakalamak için çalışma başlattı.Ekipler, aynı gün T.E.´yi Üsküdar Harem Otogarı'nda kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli T.E.´nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.