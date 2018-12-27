Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Mesut K., tartıştığı eşi Mülkiye K.'yı bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası kaçan Mesut K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, eve gelen Mesut K. (36) ile eşi Mülkiye K. (35) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında sinirlenen Mesut K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla 3 çocuk annesi eşini çocuklarının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

KURTARILAMADI

Çocukların bağırma seslerine duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde yatan Mülkiye K.'yı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Mülkiye K. doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

AKRABASININ EVİNDE YAKALANDI

Polis, olay sonrasında kaçan Mesut K.'yı bir akrabasının evinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.