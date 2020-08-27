Gaziantep'te, edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu, gasp, tehdit ve adam yaralama suçlarından mahkum olduktan sonra cezaevinden yeni çıkan Murat İ., uzaklaştırma kararı olduğu halde eşi Fatma Betül İ.'nin evine çocuklarını görme bahanesiyle zorla girdi.
"BEKLE SENİ ÖLDÜRECEĞİM" DEDİ
İHA'da yer alan habere göre eve girdikten sonra önce eşi Fatma Betül İ.'yi öldüresiye darp eden Murat İ. sonra da pencereden aşağıya atmaya çalıştı. Saldırgan koca, daha sonrasında ise karısının cep telefonunu alarak evden kaçtı. Kaçarken de 'Bekle bu sefer gelip seni öldüreceğim' diyerek olay yerinden uzaklaştı.
KADIN, DEVLET KORUMASINA ALINDI
Yaşanan olayın ardından yüzü ve vücudu yara içinde kalan, tanınmaz hale gelen Fatma Betül İ. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan talihsiz kadın devlet korumasına alınırken, babası ise göz göre göre yaşanan olaya tepki gösterdi.
"UZAKLAŞTIRMA VAR AMA ZORLA EVE GİRMİŞ"
Yaşanan olayın ilk olmadığını ve damadının kızını öldürmeye çalıştığını iddia eden Ethem Yılmaz, "Ben Fatma Betül’ün babasıyım. Murat İ. benim kızımın kocası ve dokuz yıldır evliler. Bu adam daha önce yaptığı olaylardan dolayı iki buçuk yıldır hapisteydi. Denetimli serbestlikle dışarı çıktı. Sonrasında da kızımdan uzaklaştırma kararı olduğu halde zorla eve gelip kızama saldırmış.
"O ADAMI BIRAKMASINLAR CEZASINI ÇEKSİN"
Telefonunu gasp etmiş ve pencereden aşağı atmaya çalışmış. Çok feci şekilde kızımı her yerinden dövmüş. Bu adam uyuşturucu bağımlısı. Sürekli gelip evde huzursuzluk çıkarıyor. Daha önce de kızıma şiddet uygulayıp aşağı atmıştı. Yine aynı şeyi yapmaya çalıştı. Kızım şuan biraz daha iyi ve devlet korumasında. Ona bunları yapan kocası da az evvel polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. O adamı bırakmasınlar, cezasını çeksin" diye konuştu.
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