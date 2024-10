Çocukların korunmasına yönelik Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak

Genel Kurul'da, siyasi partilerin, "çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeleri birleştirilerek ele alındı.

Saadet Partisi grubu adına söz alan Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap; iktidarın, çocuklara yönelik eğitim, sağlık ve diğer alanlardaki politika ve desteklerinin yetersiz olduğunu savundu.

Çocuklara yönelik araştırma komisyonu kurulmasının çok önemli olduğunu belirten Kasap, "Ancak bu komisyonun çalışmaları, daha önce kurulan benzer komisyon ve raporlar gibi tozlu raflarda kalmasın. Türkiye'deki 0-18 yaş grubuna verilen değer yeterli düzeyde olmazsa bu faciaları daha çok yaşarız." diye konuştu.

Çocukların ihmal ve istismarı ile çocuklara yönelik şiddetin, kadına yönelik şiddetten ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Yılık, "Son dönemlerde her türlü sosyal medya platformunda, dijital mecralarda, filmlerde ve bilgisayar oyunlarında şiddetin ve her türlü cinsel sapkınlığın özendirildiğini ve artırıldığını görüyoruz. Bu konuda denetim mekanizmasının daha sert tedbirler alması, özellikle televizyon programlarının ve dizilerinin Türk aile yapısına uygun duruma getirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz ise gelinen noktada çözümlenmeyen her cinayet ve verilmeyen her cezanın toplumun çürümesinin sebebi olduğunu belirterek "Bugün bir çocuğun öldürülmesinden bahsediyoruz ama bu çocuk sadece Narin değil, Türkiye'de katledilen çocukların yanı sıra her gün can güvenliği tehdidi altında olan çocukların meselesidir." dedi.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya da tüm kadınların, "can güvenliğimiz yok" diye seslendiğini ama duyulmadığını öne sürdü.

Daha önce içinde "çocuk" kelimesi geçen 8 ayrı komisyon kurulduğunu, bugün 9'uncusunun kurulacağını söyleyen Kaya, "Tarih tekerrür ediyor ama maalesef bu yüce Meclis, iktidar ders çıkaramamış, ne acı... Siz sustunuz ama sokaklar susmadı. Siz sokakları sonunda duymak zorunda kaldınız." ifadelerini kullandı.