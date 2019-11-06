06 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir grup çocuğun eğlenmek için yuvarladığı kamyon lastiği, Gülbade Kevik (70) ve Dilber Karataş'a (79) çarptı. Kevik hayatını kaybederken, Karataş ayağından yaralandı.
DHA'nın haberine göre korkunç olay, geçen pazartesi günü Gümüşpala 7084 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, üç çocuk, buldukları bir kamyon lastiğini oyun oynamak için yokuş aşağı yuvarladı. Çocukların eğlenmek için yuvarladığı lastik, kaldırımda sohbet eden Gülbade Kevik ve Dilber Karataş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kevik ve Karataş dengesini kaybedip yere düştü.
AĞIR YARALANAN KEVİK KURTARILAMADI
Kafasının üzerine düşen Kevik, kanlar içinde yerde kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Kevik ve ayağından yaralanan Karataş, hastaneye kaldırıldı. Kevik, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çocukların yaşlarının küçük olması sebebiyle ifadelerinin alınamadığı öğrenildi.
MAHALLELİDEN YOKUŞ İSYANI
Gülbade Kevik'in komşuları, yokuştan sürekli olarak çeşitli maddelerin aşağıya atıldığını savundu. Zaman zaman yokuş sebebiyle kazaların yaşandığını belirten Fatma Çetin (45),"Çarpmanın etkisiyle büyük bir gürültü koptu. Ben de gürültüyü duyduktan sonra pencereye çıktım. Gülbade ablayı yaralı görünce hemen ambulansı aradım. Hastaneye gittikten birkaç saat sonra da ölüm haberini aldık. Çocuklar, zaman zaman yokuştan aşağıya lastik bırakıyorlar. Bunun yanı sıra çeşitli kazalar da meydana geliyor. Önlem alınmasını istiyoruz" dedi.
'ARTIK ÖNLEM ALINMALI'
Yaşanan olayın şokunu atlatamadıklarını söyleyen Melike Serra Yalçın (20) ise, "Lastik isabet ettikten sonra Gülbade teyze kanlar içinde yerde kaldı. Hepimiz çok etkilendik. Burada oturan biz veya bir başkası da olabilirdi. Çok kötü bir olay yaşadık. Bu yokuşa artık bir önlem alınmalı" ifadelerini kullandı.
'BU DURUMDAN BIKMIŞ DURUMDAYIZ'
Yokuştan lastik dışında farklı maddelerin de atıldığına dikkat çeken Fadime Dumlupınar, önlem alınması gerektiğini vurgulayarak "Yokuşun yukarısından, taş, tekerlek ve şişe fırlatıyor. Çocukluktan beri burada oturuyorum ve bu durumdan bıkmış durumdayız. Bu işin artık bir çözümü olması gerekiyor. Çok acı bir olay yaşadık" dedi.
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