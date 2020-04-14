Çocukları olan ailelere koronavirüs uyarısı!

14 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çocukların süper taşıyıcı olduğunu belirten Dicle Üniversitesi Çocuk Göğüs Hasatlıkları Hastanesi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Velat Şen, “Koronavirüs çocuklarda da özellikle sonbahar ve kış mevsiminde soğuk algınlığı ile kendini gösteren virüslerden biriydi. Ancak şu anda günümüzde bahse konu olan koronavirüs bunun şekil değiştirmiş halidir. Yani çocuk yaş gruplarında artık bu hastalığı maalesef giderek daha sıklıkla görüyoruz. Tabi ki çocuklar erişkinlere göre koronavirüsü daha hafif atlatıyorlar ve birçoğu da bunu semptomsuz atlatıyorlar. Ancak bu çocukların bulaştırmadığı anlamına gelmiyor. Bu nedenle çocukların koronavirüsün süper taşıyıcısı olmalarından dolayı onları korumamız ve bulaştırıcılıklarını önlememiz gerekiyor” diye konuştu.
"ÇOCUKLARIMIZIN İÇİN MÜCADELE BAĞIŞIKLIK YOLLARINI KORUMAKTIR"
Astım hastalığı olan çocukların ilaçlarını düzenli olarak alması gerektiğini kaydeden Şen, bu hastalığı olan çocukların daha iyi beslenmesi ve şikayetlerine dikkat edilmesi gerektiğinin vurguladı. Doç. Dr. Şen, "İlkbahar döneminde astım rahatsızlığı olan çocukların şikayetleri daha da artabiliyor. Çünkü özellikle bu dönemde polen ve küf alerjileri yoğun miktarda bulunuyor. Bizim astımlı hastalardan istediğimiz şu, ilaçlarını mutlaka düzenli olarak kullanmalarıdır. Koronavirüsle en önemli mücadele korunmaktır. Hastalıkta kullandığımız ilaçların gerçekten ne kadar iyi olduğunu şuanda biz hekimler olarak bilemiyoruz. Çocuk yaş gruplarında hepsini çok rahat bir şekilde kullanamıyoruz. Bu nedenle çocuklarımız için mücadelede korunmaktır, korunmanın yolları da bağışıklık sisteminden geçiyor. Çocuklarımızın bağışıklık sistemini çok dinç tutmamız lazım, bu da iyi bir uyku ve sağlıklı beslenme ile mümkün olabilmektedir" şeklinde konuştu.
"ÇOCUKLARIMIZLA KALİTELİ VAKİT GEÇİRELİM"
Çocukların ruhsal durumunun çok önemli olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Şen, "Dönem olarak çocuklarımız vakitlerinin büyük bir bölümünü evde geçiriyor. Bu dönemde çocukların ruhsal durumu çok çok önemli. Çünkü televizyon kanallarında ve gerekse ellerinde bulunan tablet ile telefonlarda sürekli koronavirüs haberleri ile karşı karşıyadırlar. Anne ve babalarımız buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen evdeyken çocuklarımızla kaliteli vakit geçirelim, onları biraz olsun bu dünyanın dışında tutalım. Tabi ki izolasyon önlemlerini oyun şeklinde anlatalım ama biz biliyoruz ki çocuklarımız ruhsal dengesi çok önemlidir. Koronavirüsü çok ürküterek ve çok korkutarak anlatırsak çocuklarımıza çocuklarımızın bağışıklık sistemi olumsuz etkilenir. Çocuklarla evde çok güzel aktiviteleri birlikte oyun şeklinde mutlak yapınız ve güzel havalarda izolasyon önlemine dikkat ederek çocuklarımızın maske takmasını sağlayarak site bahçesinde kendi gözetimlerinde oyun oynamalarına izin verelim ve yemek öncesi ile sonrası, oyun oynadıktan önce ve sonrasında el yıkama alışkanlığı kazandırmalarını hatırlatmak isterim" dedi.
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