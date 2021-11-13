Çocuklarda ve yaşlılarda sık görülüyor, ölüme yol açabiliyor

Prof. Dr. Doğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Pnömoni, genellikle 39-40 dereceyi bulan bir ateşin seyrettiği aynı zamanda da renkli balgam dediğimiz, yeşil, sarı, gri ya da kahverengi balgamla birlikte öksürük de olan bir hastalık. Bu hastalık daha çok solunun yoluyla bulaşıyor. Biz bu hastalığa kolaylıkla teşhis koyabiliyoruz. Bir akciğer grafisi, yapacağımız bir fizik muayene ve kan testleri ile tanı koyabiliyoruz. İltihap kurutucu ilaçlarla tedavisi mümkün. Bu hastalığın önemi şu: Özellikle hala 5 yaşın altındaki çocuklarda ve 65 yaşın üstündeki yaşlılarda çok sık görülüyor ve ölümlere neden olabiliyor. Aslında önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık. Bu nedenle de önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktan ölümlerin olmaması için özellikle koruma kısmına, önleme kısmına dikkat çekmek istiyorum” dedi.
Prof. Dr. Doğan, hastalığın ölüme yol açabildiği vurgulayarak, “Aşılama, burada en önemli korunma yöntemi. Beş yılda bir yapılan zatürre aşısı özellikle 65 yaşın üstündeki ve kronik hastalığı olan kişilere mutlaka öneriyoruz. Çünkü kronik hastalığı olanlarda enfeksiyon hastalıklarına yatkınlık, bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle maalesef daha fazla görülüyor. Tabii bu da ölümlere yol açabiliyor. Bu nedenle özellikle 65 yaşın üzerinde olanlara ve özellikle kronik hastalığı olanların hepsine mutlaka zatürre aşısını 5 yılda bir yaptırmalarını şiddetle öneriyoruz” diye konuştu.
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