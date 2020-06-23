Boy uzunluğu herkes için fiziki açıdan güzel görünmesinin yanında sağlıklı olmanın da bir göstergesidir. Boyun sağlıklı bir şekilde uzaması ve belli uzama yaşına kadar bu durumun sağlanması için önemli olan dengeli ve sağlıklı beslenmedir. Öncelikle hamilelik döneminde iyi beslenmek ve anne karnındaki fetusun sağlıklı olarak gelişimini tamamlayarak doğması sağlanmalıdır. Bunun için annenin vitamin, mineral ve omega yağ asitleri açısından zengin gıdalar alması gereklidir.

Bir yaşında bir kız çocuğu ortalama olarak boy 75 cm erkek de ise; 76 cm civarında olur. 2 yaşında olan bir çocuğun boyunun iki katı yetişkin boyuna tekamül eder. Yani 2 yaşındaki çocuğun boyu, yetişkin olduğunda ortalama ne kadar olacağı bu şekilde tahmin edilebilir. Gelişme çağındaki çocukların beslenmesi açısından dikkatli olmak gereklidir.

Sağlıklı bir beslenme şekli ile çocuğun boyu uzatılabilir. Zengin vitamin, mineral ve omega yağ asitleri içeren gıdalar verilmeli özellikle kalsiyum miktarının düzenli olarak alınması sağlanmalıdır. Rafine şeker tarzı gıdalar bol yağ yapar ve gelişimi etkiler. Enerji alması için şekerin doğal gıdalardan alınması sağlanmalıdır. Demir ve çinko boy uzamasında etkili minerallerdir.

Tek tip beslenme uygulanması yanlıştır. Her tür gıdanın alınması sağlıklı gelişime fayda sağlar. Çocuklar mümkün olduğunca spor aktivitelerinde de yer alması ve egzersiz yapmaları boy uzamada etkilidir. Özellikle basketbol, voleybol ve yüzme gibi kasları çalıştırıcı ve esneklik sağlayıcı sporlara yönlendirmek gereklidir.

Bunun yanında bazı hormon eksiklikleri de boy uzamasına engel teşkil eder. Son dönemlerde hormon takviyesi ile çocukların boylarının uzaması sağlanmaktadır. Hormon takviyesi akşamları tek doz halinde uygulanan bir enjeksiyondur. Ancak bu konuda bir hekim tavsiyesi veya önerisi ile bu takviyeye başlamak gerekir. Erken yaşlarda uygulanan bir yöntemdir. Önce hormon tetkikleri yapılarak hormonlarda bir sorun olması halinde bu uygulama yapılabilmektedir.