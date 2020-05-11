Çocuklarımızı zorlayarak bir yere varamıyoruz, o zaman yeşil yapraklar ve sebzeleri yedirmenin başka yollarını deneyebiliriz. Biraz yaratıcılık, çocuklarımızı daha kolay ikna etmeye yardımcı olabilir.

İşte çocuklara yeşil sebze yedirmenin 5 yolu

1- Şeklini değiştirin

Sebzeler ve yeşillikler görüntüleri itibariyle cazip gelmeyebilir. O zaman biz de şekillerini ve hatta renklerini değiştiririz.

Tabaktaki sebze ve yeşillikleri farklı renklerdeki soslarla kamufle etmek işe yarayabilir.

İşte bir örnek: Pembe salata!

2 kaşık balsamik sirke, 1 kaşık zeytinyağı, çeyrek fincan yağsız yoğurt, biraz tuz, 6-10 kadar çileği akıcı bir sos elde edene kadar blenderdan geçirin, salatanın üzerine dökün.

Pembe salata fikirlerini değiştirebilir.

Siz de farklı renklerde soslar elde edebilir, bunun için çocuğunuzun sevdiği renkleri barındıran meyveleri kullanabilirsiniz.

2- Kızartın

Normalde patates yemeyen çocuklar söz konusu cips olunca birden fikir değiştirirler. Biz de bundan ilham aldık, yemek istemedikleri sebze ve yeşil yaprakları sağlıklı ve gevrek hale getirmenin yollarını araştırdık.

Fırını 200 dereceye ayarlayın. Yeşil sebzeleri bir kaşık zeytinyağına batırın, fırına yağlı kağıdın üzerine dizin, 8 dakika kadar sonra çıkartın. Havlu kağıt üzerine alıp yağını süzmesini bekleyin.

Yeşil cipsler çocuklarınızın ilgisini çekecektir.

3- Yetiştirin

Bahçenizde, balkonunuzda, camın önünde, bir saksının içinde yetiştirebileceğiniz sebze ya da yeşil yapraklı bitkiler var. Bırakın bu işi çocuğunuz yapsın. En sevmediği sebze bile olsa, onun saksının içinde büyümesini izlerken artık aynı fikirde olmayacaktır.

Tek bir sebze ya da söz gelimi fesleğen gibi basit bir bitkiyi yetiştirdiğini düşünmek bile tüm sevmediği yiyeceklere karşı fikrini değiştirmeye yardımcı olabilir.

4- Dekore edin

Çocukları ikna etmenin en kolay yollarından biri, sevmedikleri yemeklerle en sevdiklerini bir araya getirmektir. Sebzeli salatayı sevmiyorsa içine sevdiği meyvelerden ekleyin. Sebzelerini sağlıklı atıştırmalıklarla birleştirin. Peynir, çerez, kuru yemiş ya da çocuğunuz ne seviyorsa, salatalarınızı ve sebze yemeklerinizi çeşitlendirip tabaklarını dekore edebilirsiniz.

5- Yuvarlayın

Çocuklar yemeklerini elleriyle yemekten ayrıca keyif alırlar. Bunu avantajınıza çevirebilirsiniz. Sebzeleri, salataları ve hatta yemedikleri her ne varsa, dürüm yapın. Bunun için sadece unlu ürünler kullanmak zorunda da değilsiniz, büyük yeşil yaprakları da sararken kullanabilirsiniz.