Çocuklara yeşil sebze yedirmenin 5 yolu

Çocuklarımızı zorlayarak bir yere varamıyoruz, o zaman yeşil yapraklar ve sebzeleri yedirmenin başka yollarını deneyebiliriz. Biraz yaratıcılık, çocuklarımızı daha kolay ikna etmeye yardımcı olabilir.
Sebzeler ve yeşillikler görüntüleri itibariyle cazip gelmeyebilir. O zaman biz de şekillerini ve hatta renklerini değiştiririz.
Tabaktaki sebze ve yeşillikleri farklı renklerdeki soslarla kamufle etmek işe yarayabilir.
İşte bir örnek: Pembe salata!
2 kaşık balsamik sirke, 1 kaşık zeytinyağı, çeyrek fincan yağsız yoğurt, biraz tuz, 6-10 kadar çileği akıcı bir sos elde edene kadar blenderdan geçirin, salatanın üzerine dökün.
Pembe salata fikirlerini değiştirebilir.
Siz de farklı renklerde soslar elde edebilir, bunun için çocuğunuzun sevdiği renkleri barındıran meyveleri kullanabilirsiniz.
Normalde patates yemeyen çocuklar söz konusu cips olunca birden fikir değiştirirler. Biz de bundan ilham aldık, yemek istemedikleri sebze ve yeşil yaprakları sağlıklı ve gevrek hale getirmenin yollarını araştırdık.
Fırını 200 dereceye ayarlayın. Yeşil sebzeleri bir kaşık zeytinyağına batırın, fırına yağlı kağıdın üzerine dizin, 8 dakika kadar sonra çıkartın. Havlu kağıt üzerine alıp yağını süzmesini bekleyin.
Yeşil cipsler çocuklarınızın ilgisini çekecektir.
Bahçenizde, balkonunuzda, camın önünde, bir saksının içinde yetiştirebileceğiniz sebze ya da yeşil yapraklı bitkiler var. Bırakın bu işi çocuğunuz yapsın. En sevmediği sebze bile olsa, onun saksının içinde büyümesini izlerken artık aynı fikirde olmayacaktır.
Tek bir sebze ya da söz gelimi fesleğen gibi basit bir bitkiyi yetiştirdiğini düşünmek bile tüm sevmediği yiyeceklere karşı fikrini değiştirmeye yardımcı olabilir.
Çocukları ikna etmenin en kolay yollarından biri, sevmedikleri yemeklerle en sevdiklerini bir araya getirmektir. Sebzeli salatayı sevmiyorsa içine sevdiği meyvelerden ekleyin. Sebzelerini sağlıklı atıştırmalıklarla birleştirin. Peynir, çerez, kuru yemiş ya da çocuğunuz ne seviyorsa, salatalarınızı ve sebze yemeklerinizi çeşitlendirip tabaklarını dekore edebilirsiniz.
Çocuklar yemeklerini elleriyle yemekten ayrıca keyif alırlar. Bunu avantajınıza çevirebilirsiniz. Sebzeleri, salataları ve hatta yemedikleri her ne varsa, dürüm yapın. Bunun için sadece unlu ürünler kullanmak zorunda da değilsiniz, büyük yeşil yaprakları da sararken kullanabilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!