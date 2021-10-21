Covid-19 aşısı çocuklar için güvenli mi?

Türk Pediatri Kurumunca düzenlenen 56. Pediatri Kongresi için Antalya'ya gelen Haluk Çokuğraş, Covid-19'u atlatma bakımından çocukların erişkinlere göre biraz daha şanslı olduğunu söyledi.
Çocuklarda Covid-19'un göreceli olarak daha hafif seyrettiğine işaret eden Çokuğraş, çocukların yüzde 15'inde hastalığın semptomlarının ortaya çıktığını, yüzde 5 kadarında da ağır seyrettiğini dile getirdi.
Çokuğraş, çocukların da tıpkı erişkinler gibi diyabet, kalp hastalığı, akciğer ya da obezite gibi birtakım ek hastalıkları nedeniyle daha riskli konuma geçebildiğini ifade etti.
"ÇOCUKLARIN AŞILANMASI SON DERECE ÖNEMLİ"
Bu dönemin özellikle bir yaşından küçük olanlarda ve 14-18 yaş arası ergenlerde daha riskli olduğuna değinen Çokuğraş, şöyle konuştu: "Bunlar erişkinlere benzer şekilde ağır geçiriyor. Çocukların önemli bir kısmı Covid-19'u hafif geçirse de bulaştırıcılık açısından bir risk oluşturuyorlar. Çocuklarda da erişkinlerde olduğu gibi aşı güvenle yapılabilir. Yeni vakaların yüzde 40'ı 25 yaşından küçük. Bunların önemli bir kısmını çocuklar oluşturuyor. Çocukların bir kısmı yoğun bakıma yatacak kadar hasta oluyor. Özellikle büyük çocuklarda multisistem Inflamatuar Sendromu (MIS-C) denilen Covid-19 ile oluşan bir tablo var. Bütün sistemleri, beyni, kalbi, bağırsakları, deriyi ve eklemleri tutuyor. Çok ağır bir tablo, bununla çok uğraşılıyor. Çocukların aşılanması son derece önemli."
"İNSANLARIN KUŞKU DUYMADAN AŞILARINI YAPTIRMALARI LAZIM"
Aşılanma karşıtlığına da değinen Çokuğraş, dünyada 6 milyar doz civarında aşılama yapıldığını dile getirdi.
Bütün yan etkilerin ciddi şekilde izlendiğini belirten Çokuğraş, "Kızamık ve tetanos aşısında olduğu kadar insanların kolu ağrıyor, ateşi çıkıyor, halsizlik oluyor. Bunlar aşıların basit yan etkileri. Ancak ciddi yan etki olarak kabul ettiğimiz ölümcül tablo, son derece nadir ve milyonda bir görülen bir durum. İnsanların kuşku duymadan aşılarını yaptırmaları lazım." diye konuştu.
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