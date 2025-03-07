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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Çocuklar için 'Sesler Ülkesi'

        İBB Şehir Tiyatroları'ndan çocuklar için 'Sesler Ülkesi'

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni çocuk oyunu 'Sesler Ülkesi', 9 Mart Pazar günü saat 12.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde seyircilerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 00:06 Güncelleme: 07.03.2025 - 00:06
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        Şehir Tiyatroları'ndan çocuklara 'Sesler Ülkesi'
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Gizem Padar’ın yazdığı, Nihat Alpteki’nin yönettiği “Sesler Ülkesi” adlı çocuk oyununu seyirciyle buluşturuyor. 2024-2025 sezonunun yeni çocuk oyunu “Sesler Ülkesi”, 9 Mart 2025 Pazar günü 12.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde ilk gösterimini yapıyor.

        Müziğini Ali Otyam’ın, dramaturgisini Ergun Özdemir’in, dekor tasarımını Cihan Aşar’ın, kostüm tasarımını Gamze Kuş’un, koreografisini İlkem Ulugün’ün, ışık tasarımını Gökhan Davulcu’nun, efekt tasarımını Ersin Aşar’ın yaptığı, fotoğraflarını Sadi Ayan’ın çektiği oyunda Aslı Şahin, Bahar Çebi, Cihat Faruk Sevindik, Çağlar Polat, Damla Cangül Yiğit, Lale Kabul rol alıyor.

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        Oyun, 9, 16, 23 Mart 2025 tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde sahnelenecek.

        “Sesler Ülkesi” Oyununun Konusu:

        Uzun zamandır çocuklar tarafından ihmal edilen Keman, Piyano, Flüt kendileri gibi çalınmayan arkadaşları Gitarı da yanlarına alarak Sesler Ülkesi’ne dönmeleri gerektiğini anlatırlar. Gitar kendisini çalmayan Deniz’i uyandırır. Gitar, Deniz’den ayrılmak istemediği için onu da Sesler Ülkesi’nde bir yolculuğa çıkarmaya karar verir. Böylece ilk kez Sesler Ülkesi’ni bir çocuk ziyaret eder.

        Sesler Ülkesi’nde enstrümanları ve müziği yakından tanıyan Deniz, Vivaldi, Mozart ve enstrümanlara hayran kalır ve enstrümanların hepsini öğrenmeye heveslenir. Enstrümanlar, Deniz’e kendini beğendirmek için bir yarışa girer ve akordları bozulur. Beethoven enstrümanların akordunu düzeltir ve onları orkestra şefi gibi yöneterek bir eser çaldırır. Aralarındaki uyumu hatırlayan enstrümanlar ve çalacağı enstrümana karar veren Deniz mutludur.

        Oyunun Yönetmeni Nihat Alpteki “Sesler Ülkesi”ni Anlatıyor:

        “Birazdan salonunun ışıkları sönecek ve içinde bulunduğumuz dünyadan başka bir dünyaya, Sesler Ülkesi’ne doğru yola çıkacağız. Bu yolculukta aslında evde, sokakta, okulda, duyduğumuz bütün seslerin ve enstrümanların seslerinin hayatımızı nasıl güzelleştirdiğini, bizi hayata bağladığını ve bize iyilik neşe getirdiğini hatırlayacağız. Doğanın sesinin de müzik olduğunu bir melodi olduğunu hatırlayacağız ve bu yolculukta bize Keman, Flüt, Piano, Gitar rehberlik edecek. Onlar konuştukça biz müziği hatırlayacağız, onlar birbirini sevdikçe biz müziğin evrenselliğini ve müziğin dili olmadığını müziğin dilinin sevgi dili olduğunu hatırlayacağız.

        Enstrümanların ve müziğin Sesler Ülkesi’ndeki hikayesini izlerken özellikle bu oyunumuz için tasarlanmış 3D ve hologram görüntülerle renk, ışık, hareket çokluğuna alışmış çocuk izleyicilerimizin seyir algısına paralel ve görsel dünya yaratarak hikayemizi onlar için daha zevkli ve estetik bir seyir sürecine dönüştürmeye çalıştık.”

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        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #Sesler Ülkesi
        #tiyatro
        #çocuk
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