Çocuklar için sanatla dolu ara tatil

Zorlu PSM, minik sanatseverleri birbirinden keyifli etkinliklerle ara tatilde buluşturmaya hazırlanıyor. 9 Kasım'da başlayacak olan bu özel program, çocukların hem eğleneceği hem de eğitici unutulmaz deneyimler sunuyor. İşte ara tatil programı...

NEŞE OĞUZSOY VE KLASİK MÜZİKLE TANIŞ // 9 KASIM // GALERİ ALANI // 11.00

Neşe Oğuzsoy ve Klasik Müzikle Tanış Zorlu PSM Galeri Alanı’nda! Okul öncesi yaştaki çocuklar, müzik kültürüne adım attıkları bu etkinliğe ebeveynleriyle birlikte katılarak, bu kültürel paylaşımda ve müzikal deneyimde güzel bir anı yaratma ve bu sayede “Klasik Batı Müziği” kültürünü günlük yaşamlarına da yansıtma fırsatı yakalarlar. Etkinlikte katılımcılar; Klasik Batı Müziği’nin temel bestecileri “Vivaldi, Bach, Mozart ve Beethoven” ile tanışır; bestecilerin ünlü eserlerinden örnekleri danslar, oyunlar, şarkılar ve vücut perküsyonu yoluyla keşfeder. Atölyenin sonunda ise eğitmen, yazar Neşe Oğuzsoy tarafından imzalanarak sesli “Klasik Müzik Masalları” serisinin ilk kitabı öğrencilere hediye edilir ve böylece bilginin derinleşmesine olanak sağlanır.

NEŞE OĞUZSOY İLE VİVALDİ’Yİ KEŞFET // 9 KASIM // GALERİ ALANI // 11.00

Neşe Oğuzsoy ile “VİVALDİ’Yİ KEŞFET!” 9 Kasım'da Zorlu PSM Galeri Alanı’nda. 2006 yılından itibaren Doğan Çocuk Yayınları tarafından basımı süregelen ve çocukları klasik müzikle tanıştıran sesli kitap serisi “Klasik Müzik Masalları” nın yazarı, Eğitmen Neşe Oğuzsoy tarafından gerçekleştirilen atölyenin amacı; 6-10 yaşındaki çocukları evrensel müzikle tanıştırmak ve çok sesli müzik kültürlerini keyif alarak ve kalıcı şekilde geliştirmelerine destek olmaktır.

BABYCONCERTS İLE MEVSİMLER – SONBAHAR // 9 KASIM // %100 STUDIO// 12.00 BabyConcerts yeni sezonda da Zorlu PSM’de miniklere klasik müziği sevdirmeye devam ediyor. Dört müzisyenin canlı performansı ile gerçekleşecek klasik müzik konserinde küçük sanatseverler A.Vivaldi, W.A.Mozart, G.Rossini, G.Bizet gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini bir sonbahar masalının içinde dinleme imkanı bulacak. Vivaldi’nin ünlü Dört Mevsim’inden parçalara yer verilecek programda minikler gerçek bir balerinle de yakından tanışacak. REKLAM ÇOCUKLAR İÇİN KARİKATÜR VE KARAKTER TASARIMI FABRİKASI // 10 KASIM // GALERİ ALANI // 13.00 10 Kasım’da 9–16 yaş grubundaki çocuklar için Zorlu PSM’de çizgiler konuşuyor: Karikatürist ve eğitmen İbrahim Esat Güven ile karikatürün dili ve karakter tasarımının yaratıcı süreçlerini keşfetmeye hazır olun. Bir fikrin nasıl çizgiye dönüştüğünü, bir karakterin nasıl canlandığını deneyimleyeceğiniz bu atölyede hem mizah hem hayal gücü başrolde. Çocuklar için Karikatür ve Karakter Tasarımı Fabrikası 10 Kasım’da Galeri Alanı’nda. ALEV PEŞTE İLE "BİR AN, BİR OYUN" JEUX DRAMATIQUES ATÖLYESİ // 11 KASIM // GALERİ ALANI // 13.00 Çocuklar, oyunun büyülü dünyasında hayal güçlerini büyütüyor. “Bir An, Bir Oyun”, Jeux Dramatiques yaklaşımından ilham alan; 7–12 yaş grubundaki çocukların hayal kurma, duygularını ifade etme ve birlikte üretme becerilerini geliştiren bir drama atölyesidir. Bu atölyede roller ezberlenmez, prova yapılmaz. Oyun çocukların iç dünyasından, o andaki duygu ve sezgilerinden doğar. Üstelik çocuk kendi seçtiği rolün kostümünü de kumaşlardan kendisi tasarlar. Baş rol, yan rol yok. Herkes oyuncu herkes seyirci. Çocuklar hem kendini hem de oyun arkadaşlarını keşfederken yargılanmadan yargılamadan oynamanın tadına varacak. Kendilik bilinci, öz algı, özgüven, bağımsızlık ve öz değerlendirme becerisini güçlendirmek için bu benzersiz deneyime bekliyoruz. Jeux Dramatiques; kişilik gelişiminin desteklenmesi ve temel becerilerin pekiştirilmesi için sezgisel düşünce gücünü harekete geçiren bir teatral öğrenme ve öğretme yöntemidir. Alev Peşte; hikâye anlatıcısı ve anlatıcılık eğitmeni, jeux dramatiques uygulayıcısı, yaratıcı drama lideri, çocuklarla felsefe uygulayıcısı, sanat tarihçisi ve matematik öğretmenidir.

UNSEEN KIDS TOUR // 15-16 KASIM // ZORLU PSM // 13.00 UNSEEN KIDS, Zorlu PSM’in sahne arkasındaki büyülü dünyasını çocuklara açıyor! 8-12 yaş arasındaki katılımcılar, bu özel tur sırasında kendilerini gizemli bir bulmacanın içinde buluyor. Tur boyunca, kulaklarına fısıldayan esrarengiz bir sesin yönlendirmesiyle, adım adım Zorlu PSM’in perde arkasındaki sırlarını keşfetmeye başlıyorlar. Bulmacaları çözerken, bir gösterinin sahneye çıkana dek geçtiği tüm aşamaları, bu sürecin arkasındaki görünmeyen kahramanların rollerini ve emeğini öğreniyorlar. Böylece sadece bir mekanı değil, bir hikâyeyi deneyimliyor, keşfetmenin heyecanını yaşıyorlar.