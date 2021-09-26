Okullarda yüz yüze eğitim sürerken sıra ders çalışmaya ve ödevlere geldi... Özellikle de 1,5 senelik pandemi arasından sonra bu süreci telafi etmek önemli. Ancak ödev konusu bazı öğrenciler için zorlayıcı olabiliyor ve bu durumda da ebeveynlere iş düşüyor. Peki çocukları ders çalışmaya nasıl teşvik etmeliyiz? Ev ödevi neden önemlidir? Çocuklara ödev yaptırmanın yolları nedir? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin çocukların en az birkaç tekrarın ardından öğrenebildiğini ifade ederek "Evde düzenli olarak günde bir saat ders çalışması o gün okulda öğrenilen tüm konuları pekiştirmesini sağlar" dedi.

"NEDEN DERS ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM?"

Okul dönemi belki de evlerde en fazla konuşulan konulardan biri dersler sınavlar ödevler... "Neden ders çalışmak zorundayım?" ya da "Neden okula gitmek zorundayım?" gibi sorular anne babalar açısından zorlayıcı olabiliyor. Dr. Seçkin böyle durumlarda çocuğun niçin ders çalışması gerektiğine anlam vermesi gerektiğini belirterek "Eğer iyi bir eğitim görürse ileride daha iyi bir hayat sürme ihtimalinin arttığı anlatılmalı" dedi.

"İLK SORUMLULUĞU EV ÖDEVİ OLMAMALI"

Dr. Şirin Seçkin çocukları ders çalışmaya teşvik etmenin en önemli yollarından birinin, evde rutin oluşturmak olduğunu ifade etti. Seçkin "Çocuğun sessiz, temiz ve tertipli bir ortam ile beslenme, oyun, uyku ve ödev saatlerinin düzenlenmesine ihtiyacı var" şeklinde konuştu. Ders çalışma ve ödevlerin kendi sorumluluğu olduğunu çocuğun bilmesi gerektiğine işaret eden Dr. Seçkin "Bunun için ilk sorumluluğu ev ödevi olmamalı. Çok küçük yaşlardan itibaren, oyuncaklarını ya da odasını toplamak, sofraya kaşık çatal getirmek gibi sorumluluklar vermek gerekir" dedi.

HİÇBİR ŞEKİLDE ÖDEV YAPMIYORSA...

Peki çocukların ödev yapmasında anne babaların rolü ne olmalı? Bu konuda çocuğa sürekli hatırlatma ve baskı yapmanın tüm sorumluluğu çocuğun üzerinden almak anlamına geldiğini belirten Dr. Şirin Seçkin, "Çocuk ertesi gün okula gideceğini ve öğretmeninin o ödevi soracağını bilerek davranmalıdır. Çocuklar da hatalardan öğreniyor" dedi. Dr. Seçkin "Hiçbir şekilde ödev yapmıyorsa 'eğer ödevini bitirirsen oyun oynayabilirsin' gibi yöntemler denenebilir" şeklinde konuştu. Dr. Şirin Seçkin böyle durumlarda olumsuz konuşmanın ya da başka çocuklarla kıyaslamanın ise kesinlikle yapılmaması gereken hatalar olduğuna dikkat çekti.