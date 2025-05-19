Çocuk parkında cinayet!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bir çocuk parkında silahlı maskeli iki saldırgan dehşet saçtı. 21 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. İki arkadaşı ve parkta oynayan 6 yaşındaki bir çocuk yaralandı.
Giriş: 19.05.2025 - 19:50 Güncelleme: 19.05.2025 - 19:50
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bir çocuk parkında silahlı maskeli iki saldırgan dehşet saçtı.
21 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.
İki arkadaşı ve parkta oynayan 6 yaşındaki bir çocuk yaralandı.
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