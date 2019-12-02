02 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çocuk sahibi olmanın önündeki engeller tek tek ortadan kalkıyor. Tüp bebek yönteminde herkese uygulanan tedavi döneminden kişiye özel tedavilere geçildi.
Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu, son yıllarda anne baba olmanın önündeki engelleri ortadan kaldıran yöntemleri, HT Sağlık Stüdyo’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin ile değerlendirdi.
Gelişmeler yüz güldüren sonuçlar verse ve geçmişle karşılaştırıldığında olumlu bir gidiş görülse de, “Her şeyi yaptık niye olmuyor?” diye yakınan çiftlerin oranı oldukça yüksek. Teknolojik ilerlemelerin sunduğu yeni gelişmeler konusunda dikkatli olunması gereken noktalar da var. Yeni yöntemler çocuk sahibi olma garantisi vermediği gibi her tüp bebek hastasına uygulanmasına gerek bulunmuyor. Bu noktada hastaların bilinçli olması ve hangi hastaya hangi yöntemin uygulanacağı kararının doğru verilmesi gerekiyor. Tersi çiftleri maddi ve manevi açıdan yorucu ve yıpratıcı bir sürece sokabiliyor. Aşağıda detaylarını izleyeceğiniz videoda kişiye özel tüp bebek tedavilerine ilişkin son gelişmeler ve program içeriğine dair satırbaşları var.
* "Rahim dinlendirme" nedir ve hangi durumlarda kimlere uygulanır?
*Mikroçipin tüp bebek uygulamasındaki yeri nedir?
*Selektif tek embriyo transferine dair detaylar nelerdir, bu uygulama ne tür avantajlar sağlar?
*Rahimde bağışıklık sistemini güçlendirici serum ve aşı tedavileri ne zaman ve kimlere uygulanır, sonuçları nasıldır?
*Embriyonun tutunacağı günü saptayan testler hastalara ne tür avantajlar sağlar?
*Yumurta rezervi düşük hastalarda PRP ve Kök Hücre Tedavileri nasıl uygulanıyor, ne tür sonuçlar veriyor?
*Genetik hastalıkları ayıklamada hangi noktadayız?
*Doğurganlığın korunması için uygulanan yöntemlerin sonuçları nasıl?
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