Çocuk eğitiminde bunları atlamayın, geç kalabilirsiniz! Çocuklar neden bu kadar hızlı öğreniyor, öğrenme kaç yaşında duruyor?

"SÜNGER" GİBİ OLDUKLARI DOĞRU

İngiltere'deki Chester Üniversitesi'nde erken çocukluk çalışmaları alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Debbie Ravenscroft, "Çocukların sünger gibi olduğu ve yeni becerileri bir yetişkinden daha hızlı öğrenme gibi sihirli bir yeteneğe sahip olduğu yaygın bir düşünce tarzıdır, ancak burada bazı yanlış anlamalar var" dedi. "Bir çocuğun bilişsel gelişimi yaşla ilişkilidir ve doğal olarak çocuklar çoğu alanda kendilerinden yaşça büyük akranlarından daha kötü performans gösterirler. Bununla birlikte, genç olmanın avantaj sağladığı zamanlar vardır ve bu da ilk yılların etrafında kümelenir."