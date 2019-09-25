ABD'de geçtiğimiz günlerde film gibi bir olay yaşandı. 45 yaşındaki Kristine Barnett ile 43 yaşındaki eski eşi Michael Barnett, 2010 yılında cüce sendromlu Ukraynalı Natalia Grace'i evlat edindi.

Çift 2013 yılında Grace'i, Indiana'daki evlerinde bırakıp Kanada'ya taşındılar. Polis ihmalkarlık suçu nedeniyle olay hakkında soruşturma açtı ancak Kristine Barnett, evlat edindikleri sırada Natalia'nın 6 değil, 22 yaşında olduğunu ve kendilerini öldürmeye çalıştığını öne sürdü.

Evlat edindikleri sırada Natalia'nın çocuk gibi davrandığını iddia eden çift, Grace'in yaşıtlarından daha olgun konuştuğunu, süt dişlerinin döküldüğünü ve yerine yenilerinin çıktığını fark etti.

Kristine Barnett Daily Mail'e yaptığı açıklamada "Natalia bir kadındı. Regl oluyordu. Yetişkin dişleri çıkmıştı. Bir santim bile boy atmıyordu ki boy uzaması durumu cücelik hastalığı olan çocuklarda görülüyordu. Hareket halindeki arabalardan atlamaya çalışıyordu. Aynalara kan bulaştırıyordu. Küçük bir çocuğun yaptığını hayal edemeyeceğiniz şeyler yapıyordu. Doktorların hepsi, Natalia'nın yalnızca yetişkinlerde görülen ciddi bir psikolojik rahatsızlığa sahip olduğunu doğruladılar" dedi.

Anne Barnett, Natalia'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürerek "Aile üyelerini öldürmek, onları bir battaniyeye sarıp arka bahçeye gömmek istediğini söylüyor ve bununla ilgili resimler çiziyordu. Onu kahveme çamaşır suyu gibi kimyasallar koyarken gördüm. Ne yaptığını sorduğumda bana 'seni zehirlemeye çalışıyorum' cevabını verdi" şeklinde konuştu.

Yaşadıklarından sonra Natalia Grace'e kemik testi yaptıran çift, evlat edindikleri kızın 14 yaşından büyük olduğunu tespit etti.

Natalia'nın bir keresinde Kristine'i elektrikli bir çite iterek öldürmeye kalkıştığını öne süren aile, bu olaydan sonra evlatlık edindikleri kızı hastaneye yerleştirdi. Barnett'e göre, Natalia o sırada göründüğünden daha yaşlı olduğunu itiraf etti.

Aile daha sonra, Natalia'nın uygun psikiyatrik tedaviyi alabilmesi ve yaşını düzelttirmek için mahkemeye başvurdu.

Belgelerde, Hakim Gerald S. Zore, çiftin iddialarını 'doğru' olarak kabul ederek cüce sendromuna sahip kızın doğum yılını 1989 olarak revize etti. Barnett, Natalia'nın aile ile olan ilişkisini kestiğini ve o zamandan beri genç kadını görmediklerini söyledi. İşin rengi ise buradan sonra değişti.

Çift Kanada'ya taşındıktan sonra Natalia tekrar çocuk gibi davranmaya devam edince polis, 2014 yılında boşanan çifti ağır ihmalle suçlayarak dava açtı.

Kristine Barnett medyanın onu çocuk istismarcısı gibi göstermeye çalıştığını ancak Natalia'nın çocuk olmadığının üzerine basa basa altını çizdi.

Barnett, oğlunun eğitimi için Kanada'ya gittiklerini ifade etti ve Natalia'nın yetişkin biri olduğu defalarca kanıtlamalarına rağmen açılan davaya isyan etti.

Ailenin yaşadıkları, 2009 yapımı korku-gerilim filmi Evdeki Düşman'ı anımsattı.