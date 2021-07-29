Popüler çocuk dizisi 25 yıl sonra sona eriyor

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ABD'nin popüler çocuk animasyon dizisi Arthur'un 2022’de sona ereceği haberi yayımlanan bir podcast sırasında geldi.

Senarist Kathy Waugh katıldığı bir podcast programında, serinin sona ermesine ilişkin "Bu bir reyting sorunu mu yoksa emekliye ayrılma ihtiyacı hissi mi bilmiyorum.’’ ifadelerine yer verdi.

İlk olarak 1996’da yayımlanan dizi, 1976’da Arthur karakterini yaratan Marc Brown’ın popüler kitap serisine dayanıyor.

Animasyon serisi birden fazla Emmy Ödülü ve övgü alırken tartışmalara da sahne olmuştu. Seri, Arthur'un ailesinin ve arkadaşlarının maceralarını konu alıyor.

BBC'nin aktardığı haberde, altı Emmy Ödülü kazanan Arthur'a Joan Rivers, Matt Damon ve ABD'li politikacı John Lewis'in de yer aldığı bir dizi ünlü konuk olmuştu.