Çocuk 4. kat penceresinde mahsur kaldı! Nefesler tutuldu!

Sivas'ta tüyler ürperten olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre oyun oynayan 7 yaşındaki erkek çocuğu pencereye tırmandı. Çocuk, bir süre sonra rüzgar nedeniyle pencerenin kapanması sonucu balkon demiri ile pencere arasında mahsur kaldı.

İPLE KURTARMAYA ÇALIŞTI

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Bir süre hareketsiz şekilde yardım gelmesini bekleyen çocuğu, üst katta bulunan komşuları ip sarkıtarak kurtarmaya çalıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler merdivenli araçla çocuğu mahsur kaldığı yerden kurtardı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan bu anlar bölgedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çocuğun pencere ile balkon demiri arasında kaldığı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılması görüldü.