Ağzı açık uyuma ve horlama çocuklarda sık görülen genellikle üst hava yolunda darlık oluşturan sebep veya sebeplere bağlı oluşan bir problemdir. Aileleri tedirgin eden bu durum konusunda Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İbrahim Akın bilgiler verdi.

Çocuklarda ağzı açık uyuma ve horlamanın en sık sebepleri nelerdir?

Çocuklarda bu probleme sebep olabilecek birçok sebep bulunmakla beraber en sık sebep geniz etinin ve bademciklerin büyük olmasıdır. Bununla beraber burunda kemik-kıkırdak eğrilikleri, alerjik problemler, burun polipleri gibi nedenlerde nadiren bu sıkıntıya sebep olmaktadır.

Aileler hangi durumlarda doktora başvurmalıdır?

Eğer çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonu olmadığı zamanlarda sürekli ağzı açık uyuma, horlama, burundan rahat nefes alamama, sürekli ağzı açık gezme gibi şikayetlerinin olduğu zamanlarda Kulak Burun Boğaz Uzmanına başvurmaları gerekmektedir.

Horlama ve ağzı açık uyuma çocuklarda hangi ek sağlık problemlerine sebep olmaktadır?

Çocuklardaki ağzı açık uyuma ve horlama problemi uykuda solunum durmasına, ağız ve diş bozukluklarına, yüz şeklinin geniz eti yüzü dediğimiz görünüme dönmesine de sebep olmaktadır.

Çocuklardaki bu problemin tedavisinde ne önerilmektedir?

Ağzı açık uyuma ve horlama şikayeti sadece geniz eti büyüklüğünden kaynaklanıyorsa uygun hastalara belirli süre medikal tedavi verilerek izlenebilmektedir. Takip ettiğimiz bazı çocuk hastalarımızda ameliyata gerek kalmadan bu tedavilerle şikayetlerin kaybolduğunu görmekteyiz. Bu nedenle her çocuğa ameliyat önermek doğru değildir. fakat geniz eti çok büyük olan,medikal tedaviye yanıt vermeyen, beraberinde nefes almasını engelleyecek büyüklükte bademciklerinin olması durumunda cerrahi tedavi önerilmektedir. Cerrahi tedavi şartlarını taşıyan çocuklarda bazen aileler farklı korkulara bağlı sürekli ameliyatı ertelemektedir. Bu şekilde davranmalarının çocuklarda tedavisi çok daha zor hastalıklara sebebiyet vereceklerini belirtmek gerektiğini düşünmekteyim.