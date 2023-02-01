Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa SICAK GELİŞME| Son dakika: Çocuğunun yanında erotik videolar çeken annenin savcılık sorgusu devam ediyor - Haberler

Çocuğunun yanında erotik video çekmişti! Sıcak gelişme!

İstanbul Sultanbeyli'de, çocuğunun yanında sosyal medya hesabından yayın yaparak erotik görüntüler paylaşan 2 çocuk annesi H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.K.'nın paylaşımı sosyal medyada tepkiye neden olmuştu

Giriş: 01.02.2023 - 14:20 | Güncelleme: ABONE OL
SICAK GELİŞME| Son dakika: Çocuğunun yanında erotik videolar çeken annenin savcılık sorgusu devam ediyor - Haberler
Çocuğunun yanında erotik video çekmişti! Sıcak gelişme!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Sultanbeyli'de 2 çocuk annesi H.K. isimli bir kadın, çocuğunun yanında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER YER ALDI

DHA'da yer alan habere göre müstehcen görüntüler veren H.K.'nın yayını, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'Müstehcenlik ve hayasızca hareketler' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlattığı H.K., Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. H.K.'nin savcılık sorgusu devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Rüşvet aldığı öne sürülen cumhuriyet savcısı tutuklandı
Rüşvet aldığı öne sürülen cumhuriyet savcısı tutuklandı
Yüksek gerilim direğine tırmanış, ölümle bitti!
Yüksek gerilim direğine tırmanış, ölümle bitti!
İstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da kar yağışı
İsveç Başbakanı Kristersson: Eylemleri yapanlar kullanışlı aptal
İsveç Başbakanı Kristersson: Eylemleri yapanlar kullanışlı aptal

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.