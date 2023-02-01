Çocuğunun yanında erotik video çekmişti! Sıcak gelişme!

İstanbul Sultanbeyli'de 2 çocuk annesi H.K. isimli bir kadın, çocuğunun yanında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'Müstehcenlik ve hayasızca hareketler' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlattığı H.K., Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.